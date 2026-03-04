經典賽》分析將對台灣的澳洲大聯盟資歷左投 球評提醒一點要防範

A.威爾斯。（特派記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕經典賽C組明天首戰，是台灣隊和澳洲隊之戰，稍早兩隊公布先發投手，台灣隊確定由王牌徐若熙打頭陣，澳洲隊推出曾有大聯盟資歷、29歲前澳職MVP左投A.威爾斯（Alex Wells）。

威爾斯以控球精準著稱，剛結束的前一季澳職賽季，他出賽9場都是先發，戰績5勝3敗、防禦率3.42，50局投球，只出現6次四壞保送，足見其精準控球。A.威爾斯（Alex Wells）有個雙胞胎兄弟檔L.威爾斯（Lachlan Wells），兩人皆是這屆經典賽澳洲主戰投手，且都拿過澳洲聯賽MVP。

球評潘忠韋表示，曾看過威爾斯在澳職的投球表現。潘忠韋分析：「威爾斯投球一大特色是節奏快，常常在打者剛要準備進打擊區，他已準備好投球，迫使有些打者要喊暫停，基本上也給打者壓力。」潘忠韋說，威爾斯節奏偏快，加上控球精準，速球能有效控制在右打者內角，加上曲球、投在外角的變速球，都是他的武器。

潘忠韋預測，澳洲隊由威爾斯打頭陣，若有狀況可能會由其兄L.威爾斯（Lachlan Wells）接手，而L.威爾斯同是左投，屆時就看台灣隊突破狀況跟澳洲隊教練團考量。

