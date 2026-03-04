自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》大谷翔平嘆老了！解釋為何給學弟「臨時任務」：我不喜歡...

2026/03/04 18:58

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平今天出席官方記者會，針對先前給予日本火腿26歲右投北山亘基一個「臨時任務」，大谷也笑著做出回應。

大谷翔平於2月26日在名古屋與球隊會合，現年31歲的他如今在陣中也屬於老大哥等級。在大阪官辦熱身賽期間，他也參加球隊在燒肉店舉行的聚會，與部分初次見面的隊友交流。今天在官方記者會上，大谷打趣說道：「每年都有年輕球員加入，感覺自己真的老了！不過這是一支充滿朝氣、很棒的球隊。」

此外，大谷在首場官辦熱身賽時，還交給北山亘基一個「臨時任務」，要求他構思這次日本隊的慶祝手勢，而北山亘基也想出一個「茶道手勢」。談到為何點名北山時，大谷苦笑說：「其實沒有特別理由啦，他真的很認真又安靜。我自己是不太喜歡別人對我太拘謹的人，所以希望在彼此慢慢熟悉的過程中，能更輕鬆自在聊天。」

過去大谷總是以全神貫注在棒球本身，透過壓倒性的實力表現帶領球隊，如今他也萌生身為領袖的自覺，「在用餐場合等各種地方，我會主動和不同選手聊天。一開始年輕球員確實不太敢主動和資深球員說話，但大家慢慢增加溝通。雖然不是什麼場上表現，但希望能為球隊打造出某種好的氛圍，我覺得整體溝通非常順暢。」

有趣的是，昨天官辦熱身賽賽後，開轟的小熊球星鈴木誠也，在登上英雄台受訪時爆料，有很多日本隊球員剛開始見到「大谷大人」時，幾乎不敢跟他說話，不過鈴木誠也笑著跟隊友說：「他也只是人類啦！」

