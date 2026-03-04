經典賽》ALL IN！緊急接獲台灣隊徵召前進東京 世界冠軍張政禹吐心聲

張政禹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天下午愛爾達體育台驚爆台灣隊李灝宇因傷退賽，由張政禹緊急替補，不過隨後刪文；台灣隊則表示，李灝宇目前無大礙，但仍將至醫院進一步檢查，至於張政禹則一樣前往東京待命。稍早味全龍官方IG也發出張政禹搭車前往機場的畫面，張政禹也吐露心聲。

曾在2024年世界12強賽，攻守兩端都扮演台灣隊奇兵的張政禹，在該屆賽會還特別為台灣隊想出一個「金三角」慶祝手勢，當時他解釋，這算是對自己過去曾爆出「德州撲克」事件的一種自嘲，而三角形的慶祝手勢也代表德撲「ALL IN」（全壓）之意。

請繼續往下閱讀...

身為12強台灣隊冠軍成員，張政禹本屆經典賽也入選台灣隊集訓名單，不過最終遭到割愛。張政禹當時表示，對他來說並不會感到灰心，可能實力真的不夠好，最終沒獲得教練團青睞，那就再練就好。然而如今傳出李灝宇可能出現傷勢，張政禹再度接獲台灣隊緊急徵召，從台灣前往東京待命。

儘管最後不確定自己是否會遞補進入台灣隊，張政禹仍表示：「我會做好準備，等待教練的安排，不管到最後是有還是沒有（進入名單），我也是會幫大家一起加油。」張政禹還打趣表示，他到東京第一件事是要去找隊長陳傑憲：「我要跟他說，欸！我出去，我又回來了！」

在 Instagram 查看這則貼文 味全龍職業棒球隊 Dragons Baseball Club（@wdragons_baseball）分享的貼文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法