自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 Team Taiwan

世界盃資格賽》力退南韓、惜敗中國 台灣男籃戰力榜上升到第8名

2026/03/04 19:40

台灣男籃。（資料照，籃協提供）台灣男籃。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段擊敗南韓，和中國激戰到最後才被逆轉，收下1勝1負，兩階段累積1勝3負。兩階段賽事打完，國際籃總（FIBA）今天公布最新戰力榜，台灣男籃上升到第8名，先前高居第2的南韓也因這階段吞下2連敗掉到第11名。

世界盃資格賽第二階段開打前的戰力榜，台灣隊因第一階段對日本吞下2連敗掉到吊車尾的第12名。即便外界不看好，但他們在第二階段首戰對南韓打出一場好球，在林庭謙、高柏鎧砍18分帶領下，以77：65擊敗南韓，搶下本次資格賽首勝。

第二階段第二戰對上中國，台灣男籃打出競爭力，和對方纏鬥整場，前3節最多曾取得11分領先，可惜末節沒能擋下對手反撲，以7分差惜敗。這階段拿下1勝1負，讓台灣隊在最新戰力榜登上第8。

至於前3名分別是一場未失的澳洲、第二階段2連勝的中國和紐西蘭，而日本在第二階段拿下1勝1負，在戰力榜只稍稍優於台灣，排在第7名。

第三階段賽事預計要到7月份才會登場，台灣隊將在7月3日先迎戰南韓，7月6日對上中國，這兩場都是客場賽事。

國際籃總（FIBA）今天公布最新戰力榜，台灣男籃上升到第8名。（取自FIBA官網）國際籃總（FIBA）今天公布最新戰力榜，台灣男籃上升到第8名。（取自FIBA官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中