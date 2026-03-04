世界盃資格賽》力退南韓、惜敗中國 台灣男籃戰力榜上升到第8名

台灣男籃。（資料照，籃協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣男籃在世界盃亞洲區資格賽首輪第二階段擊敗南韓，和中國激戰到最後才被逆轉，收下1勝1負，兩階段累積1勝3負。兩階段賽事打完，國際籃總（FIBA）今天公布最新戰力榜，台灣男籃上升到第8名，先前高居第2的南韓也因這階段吞下2連敗掉到第11名。

世界盃資格賽第二階段開打前的戰力榜，台灣隊因第一階段對日本吞下2連敗掉到吊車尾的第12名。即便外界不看好，但他們在第二階段首戰對南韓打出一場好球，在林庭謙、高柏鎧砍18分帶領下，以77：65擊敗南韓，搶下本次資格賽首勝。

第二階段第二戰對上中國，台灣男籃打出競爭力，和對方纏鬥整場，前3節最多曾取得11分領先，可惜末節沒能擋下對手反撲，以7分差惜敗。這階段拿下1勝1負，讓台灣隊在最新戰力榜登上第8。

至於前3名分別是一場未失的澳洲、第二階段2連勝的中國和紐西蘭，而日本在第二階段拿下1勝1負，在戰力榜只稍稍優於台灣，排在第7名。

第三階段賽事預計要到7月份才會登場，台灣隊將在7月3日先迎戰南韓，7月6日對上中國，這兩場都是客場賽事。

國際籃總（FIBA）今天公布最新戰力榜，台灣男籃上升到第8名。（取自FIBA官網）

