體育 2026WBC 最新報導

經典賽》「捷克賈吉」重返東蛋 拚「補回」首安

2026/03/04 20:00

克魯普。（資料照，記者林正堃攝）克魯普。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕捷克代表隊中，上季曾在日本打球的兩名投打主力，此次於東京巨蛋「凱旋」。兩人分別是去年與巨人隊簽下育成合約的「捷克賈吉」克魯普（Marek Chlup）、和曾效力日職二軍東方聯盟Oisix新潟天鵝之皇隊的投手帕沙克（Daniel Padysak）。

克魯普預計會是捷克隊中心打者，談到去年的日職經歷，他說：「在東京打球讓我學到很多。無論是投手的配球方式，還是職業層級當中的各種不同球風，都從中學習到，每天都必須持續調整自己。」當年升上巨人一軍，克魯普留下5打數未敲安短暫數據，這回經典賽，他期盼能在最高舞台上，補回那支生涯首安。

首戰面對南韓隊，捷克隊預計由帕沙克擔任先發投手，他去年在Oisix新潟天鵝之皇隊出賽2場、5局無失分。捷克隊總教練哈丁說：「他是隊上最好的投手。」因此將首戰交給他，帕沙克則說，3年前經典賽讓他建立自信，他會傾全力為球隊貢獻。

有趣的是，憑藉上屆經典賽的拚戰表現，和去年歐洲錦標賽首度奪得季軍，捷克國內的棒球熱度正逐漸升溫，本屆賽事所有比賽都預計都將在當地電視轉播。對此，總教練哈丁開玩笑說：「壓力大到讓人想逃跑啊。」

