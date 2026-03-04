自由電子報
體育 2026WBC 最新報導

經典賽》全力備戰！首戰對決台灣隊 日本武士隊大聯盟雙新星給出看法

2026/03/04 20:59

村上宗隆。（資料照，美聯社）村上宗隆。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本武士隊本屆要力拚衛冕，今天在東京巨蛋進行官方練球，陣中兩位剛旅美的大聯盟新星村上宗隆與岡本和真，對於3月6日即將迎來首場賽事對決台灣隊，兩人也信心喊話。

休賽季以2年3400萬美元加盟白襪村上宗隆，今天受訪神情嚴肅說道：「球場的氣氛已經換上了 WBC規格，比賽終於要開始了的那種感覺非常強烈。」

在2場官辦熱身賽都扛下四番的他，進入正賽也做好無論擔任哪個棒次，都要貫徹個人打擊風格的覺悟，「無論在哪個棒次都很重要，從第1棒到第9棒都是優秀的選手，我認為這支球隊的火力，任何一棒都能擔任中心打線，我身為其中的一員，只需專注於如何穩定打出成績並全力以赴。」

以4年6000萬美元加盟藍鳥的岡本和真，回到前東家讀賣巨人主場東京巨蛋，他開心透露，前隊友大勢告訴他浴室變得很很漂亮，令他相當期待；至於氣氛都和以前一樣，畢竟剛離開不久，感覺沒有太多改變。

岡本和貞在與日本隊會合後，於第2場官辦熱身賽亮相，面對阪神4打席沒有安打，但選到1保送。他表示，想測試的東西也有在那4打席內完成，只要上場比賽，就是希望能敲出安打。展望對台灣對正賽，岡本和真喊話：「我會做好準備，讓自己能以最好的狀態出賽，為球隊做出貢獻。」

岡本和真。（資料照，法新社）岡本和真。（資料照，法新社）

