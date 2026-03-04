TPBL》克羅馬轟30分、高錦瑋13分本土最高 雲豹斬斷國王5連勝

克羅馬。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台啤雲豹今天作客新北國王，3名洋將火力全開，克羅馬轟下30分，迪亞洛進帳26分，而高錦瑋攻下本土最高13分，助隊以116：100斬斷國王5連勝，持續穩坐聯盟龍頭。

國王今天在主場迎戰龍頭雲豹，要挑戰本季最長6連勝，先發也做出調整，讓林書緯搭配傑登、喬丹、呂政儒和菜鳥喬納森，這也是喬納森生涯首度先發。

國王今天開局一度領先，但雲豹靠著克羅馬、迪亞洛接力得分後一度超車，但首節打完國王仍保有6分領先。第2節雲豹克羅馬挺身而出，單節獨攬10分，加上麥卡洛進帳9分，帶隊在半場打完反倒以64：58領先。

雲豹上半場團隊命中率達到56.3%，迪亞洛攻下全場最高20分，克羅馬14分次之；國王方面，林彥廷拿下12分全隊最高。

易籃後，雲豹打出一波15：9攻勢再次擴大領先，而國王在末節尾聲急起直追，林彥廷不僅飆進三分球還上演灌籃秀，加上喬丹也跳出稍稍追上，但已落後太多無力逆轉戰局。

雲豹今天4人得分上雙，克羅馬進帳全場最高30分、9助攻，迪亞洛26分、9籃板，麥卡洛22分、18籃板，高錦瑋拿下本土最高13分、7助攻；國王方面，林彥廷攻下20分、3籃板締造生涯新高，林書緯19分、14助攻次之。

