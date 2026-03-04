自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》開季未嘗敗績 球王艾卡拉茲挑戰印地安泉第3冠

2026/03/04 22:00

年輕球王艾卡拉茲賽前受訪。（取自ATP官網）年輕球王艾卡拉茲賽前受訪。（取自ATP官網）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將在本週印地安泉男網大師賽登場，展開問鼎賽史第3冠之旅，開季迄今未嘗敗績的西班牙世界球王透露，保持高水準發揮的秘訣就在於「控制情緒」。

「在球場上能夠控制自己情緒，正是我最近保持高水準發揮的關鍵。」這項男女共站千分等級大賽，在南加州沙漠城市進行，22歲的艾卡拉茲賽前受訪時表示，新賽季於澳洲公開賽集滿「生涯全滿貫」，並且拿下杜哈冠軍，12連勝的戰績確實增添不少信心，也證明心態調整正確，「只要保持冷靜及專注力，即使生氣、發揮失常或者出狀況，都能及時重新找回狀態，我覺得在這方面做得比以前更好了。」

2023年、2024年完成印地安泉二連霸的艾卡拉茲，對於今年開局非常滿意，期許連勝氣勢能夠在此延續下去，首輪免戰的人氣頭號種子，坐等保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）對決法國左手拍阿特曼（Terence Atmane）的勝方出線，「說實話，一切都很順利。感覺和往年有點不一樣，但最近幾次訓練還不錯，我已經恢復狀態，準備好了，所以一切都很棒，我很興奮能重新開始比賽。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中