網球》開季未嘗敗績 球王艾卡拉茲挑戰印地安泉第3冠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）將在本週印地安泉男網大師賽登場，展開問鼎賽史第3冠之旅，開季迄今未嘗敗績的西班牙世界球王透露，保持高水準發揮的秘訣就在於「控制情緒」。

「在球場上能夠控制自己情緒，正是我最近保持高水準發揮的關鍵。」這項男女共站千分等級大賽，在南加州沙漠城市進行，22歲的艾卡拉茲賽前受訪時表示，新賽季於澳洲公開賽集滿「生涯全滿貫」，並且拿下杜哈冠軍，12連勝的戰績確實增添不少信心，也證明心態調整正確，「只要保持冷靜及專注力，即使生氣、發揮失常或者出狀況，都能及時重新找回狀態，我覺得在這方面做得比以前更好了。」

2023年、2024年完成印地安泉二連霸的艾卡拉茲，對於今年開局非常滿意，期許連勝氣勢能夠在此延續下去，首輪免戰的人氣頭號種子，坐等保加利亞老將迪米特洛夫（Grigor Dimitrov）對決法國左手拍阿特曼（Terence Atmane）的勝方出線，「說實話，一切都很順利。感覺和往年有點不一樣，但最近幾次訓練還不錯，我已經恢復狀態，準備好了，所以一切都很棒，我很興奮能重新開始比賽。」

