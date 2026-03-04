自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》砍生涯新高的林彥廷上演扣籃秀 好友高錦瑋卻無情點評：老了

2026/03/04 22:10

高錦瑋、林彥廷。（記者林正堃攝）高錦瑋、林彥廷。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天以100：116不敵龍頭台啤永豐雲豹，陣中後衛林彥廷砍下生涯新高20分、3籃板，還加碼上演扣籃秀，這也是他返台加盟國王後，首度在比賽中扣籃。過去國、高中是隊友的雲豹後衛高錦瑋則是打趣笑說：「老了！感覺扣得很勉強。」

25歲的林彥廷從CBA返台這季加入國王，場均貢獻9.2分、3.4助攻，投籃命中率為38.8%。今天面對雲豹，林彥廷替補上陣，砍下20分、3籃板、1助攻、2抄截，對於這場表現，他說：「今天得分雖有創下新高，但內容上沒有辦法體現對球隊的幫助，像是今天（林）書緯拿下14助攻串聯球隊，他不在場上這工作交給我，但我只有1個助攻，沒把這工作沒做好，加上防守對上克羅馬沒辦法限制住，有些戰術沒有執行好。」

過去國、高中時期的隊友、今天的對手高錦瑋稱讚林彥廷這一場的表現，「他今天打得很好，感覺有更敢打。」小高也提到，林彥廷對上雲豹總是打得特別興奮，只是聊起對方今天的灌籃，小高卻無情點評，他笑說：「老了！感覺扣得很勉強。」他認為，林彥廷這球扣得比較謹慎，應該還可以更好。

林彥廷過去擁有「政大航空」美名，不時上演扣籃秀，對於小高的點評，林彥廷不服氣笑說：「因為我還要守克羅馬有點累耶！」但他也提到，自己很享受跟小高之間的對決，「一路走來我知道小高付出多少努力，我也很敬佩他，算是英雄惜英雄。」

林彥廷。（記者林正堃攝）林彥廷。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中