TPBL》砍生涯新高的林彥廷上演扣籃秀 好友高錦瑋卻無情點評：老了

〔記者粘藐云／新北報導〕新北國王今天以100：116不敵龍頭台啤永豐雲豹，陣中後衛林彥廷砍下生涯新高20分、3籃板，還加碼上演扣籃秀，這也是他返台加盟國王後，首度在比賽中扣籃。過去國、高中是隊友的雲豹後衛高錦瑋則是打趣笑說：「老了！感覺扣得很勉強。」

25歲的林彥廷從CBA返台這季加入國王，場均貢獻9.2分、3.4助攻，投籃命中率為38.8%。今天面對雲豹，林彥廷替補上陣，砍下20分、3籃板、1助攻、2抄截，對於這場表現，他說：「今天得分雖有創下新高，但內容上沒有辦法體現對球隊的幫助，像是今天（林）書緯拿下14助攻串聯球隊，他不在場上這工作交給我，但我只有1個助攻，沒把這工作沒做好，加上防守對上克羅馬沒辦法限制住，有些戰術沒有執行好。」

過去國、高中時期的隊友、今天的對手高錦瑋稱讚林彥廷這一場的表現，「他今天打得很好，感覺有更敢打。」小高也提到，林彥廷對上雲豹總是打得特別興奮，只是聊起對方今天的灌籃，小高卻無情點評，他笑說：「老了！感覺扣得很勉強。」他認為，林彥廷這球扣得比較謹慎，應該還可以更好。

林彥廷過去擁有「政大航空」美名，不時上演扣籃秀，對於小高的點評，林彥廷不服氣笑說：「因為我還要守克羅馬有點累耶！」但他也提到，自己很享受跟小高之間的對決，「一路走來我知道小高付出多少努力，我也很敬佩他，算是英雄惜英雄。」

