MLB》千萬別忽視鄧愷威！太空人記者分析台灣好手有望承擔關鍵角色

鄧愷威。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕《The Athletic》太空人隨隊記者羅姆（Chandler Rome）先前預測球隊開季名單，看好台灣好手鄧愷威有望成為牛棚右投選項。近期他在球迷問答中再度提及鄧愷威，並分析他開季後可能承擔的角色。

太空人當家明星終結者哈德（Josh Hader）休季練投出現肱二頭肌發炎，難以趕上開季。有球迷提問，如果冠軍後援右投阿布瑞尤（Bryan Abreu）必須在季初頂替終結者一職，誰能成為布局投手（setup man）？

請繼續往下閱讀...

對此羅姆指出，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，哈德預計下週可進行春訓首次牛棚練投，也代表他的傷勢已有好轉；但如果哈德最終還是趕不上開季、阿布瑞尤頂替終結者的情況下，誰來銜接第8局，可能要視對戰組合而定。目前29歲左投金恩（Bryan King）可能是最有經驗的人選，但太空人牛棚有一優勢，那就是調度的靈活性。

羅姆進一步點出，太空人牛棚左投中，包含金恩、歐科特（Steven Okert）與蘇薩（Bennett Sousa），上季面對右打者合計將攻擊指數壓制在0.583；如果第8局將面對的右打者，更適合歐科特或蘇薩的球路特質，總教練很可能就此依據做出調整。

最後羅姆提到，千萬別忽視透過交易加入的鄧愷威，在可能缺乏傳統後援右投的情況下，鄧愷威在春訓期間表現出色，令人印象深刻，有望爭取到高張力局數（Leverage role）的出賽機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法