經典賽》加油必備！經典賽台灣隊30人和教練團完整名單看這裡

台灣隊。（資料照，特派記者陳志曲攝）

〔記者黃照敦／台北報導〕眾所注目的2026年世界棒球經典賽（WBC），開幕首戰3月5日上午11點，台灣隊在東京巨蛋對決澳洲隊，由旅美、旅日和中職菁英組成的台灣隊，將力拚在C組預賽5搶2晉級複賽8強，前進美國邁阿密，以下是台灣隊30人和教練團完整名單，提供讀者觀賽時參考。

▼投手16人

45 林昱珉* （響尾蛇） 42 林維恩* （運動家）

48 莊陳仲敖* （運動家） 92 沙子宸* （運動家）

44 陳柏毓* （海盜） 11 古林睿煬* （火腿）

96 孫易磊* （火腿） 00 徐若熙* （軟銀）

37 張峻瑋* （軟銀） 47 鄭浩均 （中信兄弟）

58 胡智爲 （統一獅） 20 陳冠宇 （樂天桃猿）

0 林凱威 （味全龍） 19 張奕 （富邦悍將）

60 曾峻岳 （富邦悍將） 12 林詩翔 （台鋼雄鷹）

▼捕手3人

27 林家正* （大西洋聯盟高點搖椅隊）

4 吉力吉撈．鞏冠 （味全龍）

63 蔣少宏 （味全龍）

▼內野手6人

1 鄭宗哲* （紅襪） 55 李灝宇* （老虎）

18 張育成 （富邦悍將） 39 吳念庭 （台鋼雄鷹）

90 江坤宇 （中信兄弟） 15 林子偉 （樂天桃猿）

▼外野手5人

17 費爾柴德* （守護者） 77 林安可* （西武）

24 陳傑憲★ （統一獅） 98 陳晨威 （樂天桃猿）

88 宋晟睿 （中信兄弟）

經典賽台灣隊教練團

▼總教練

99 曾豪駒

▼教練團

34 高志綱、70 林岳平、40 王建民

23 彭政閔、31 陳江和、66 張建銘

28 高國輝、 7 劉品辰

註：數字為球衣背號 *旅外球員 ★隊長

