經典賽》兩大國際賽 台灣隊首戰贏球100％晉級、輸球0％

台灣隊今首戰澳洲，力拚旗開得勝。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕第一場比賽對台灣隊有多重要？數字會說話，2013年經典賽首戰扳倒澳洲，台灣隊預賽取得2勝1敗闖進8強複賽，也是隊史唯一1次晉級，其他4屆賽事首戰皆輸球、預賽遭淘汰。

不只經典賽，過去3屆世界12強賽台灣隊首戰輸球同樣遭淘汰，只要拿下首戰勝利就能晉級複賽，總計2勝1敗，2024年台灣隊就是在首戰扳倒南韓，一路過關斬將，最終冠軍戰完封勝日本登頂。

兩大國際賽經典賽和12強賽，台灣隊3度首戰拿下勝利全數晉級，反觀5度首戰失利全數在預賽止步，可見一級國際賽事首戰勝負的重要性，因此，昨天官方記者會上，台灣隊總教練曾豪駒喊出，「首戰就是決戰！」就可知道打敗澳洲，對台灣隊而言是多麼關鍵。

2013年經典賽王建民先發6局無失分領軍扳倒澳洲，如今他是台灣隊投手教練。

★經典賽台灣隊首戰比賽結果

年度 首戰比賽結果 戰績

2006 台灣 0：2 南韓 1勝2敗，預賽遭淘汰，第12名

2009 台灣 0：9 南韓 2敗，預賽遭淘汰，第14名

2013 台灣 4：1 澳洲 2勝3敗，晉級8強複賽，第8名

2017 台灣 7：15 以色列 3敗，預賽遭淘汰，第14名

2023 台灣 5：12 巴拿馬 2勝2敗，預賽遭淘汰，第17名

