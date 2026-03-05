經典賽》好球率61.4％ 台灣隊史最詳盡的投手數據看這裡

台澳戰先發投手徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）





〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕過去5屆經典賽台灣隊投手群控球存在一些問題，總用球數2552球，其中1568顆好球，好球率是偏低的61.4%，今天台灣隊對澳洲投手群用球數和控球狀況值得關注。

歷屆經典賽台灣隊出賽12場戰績5勝12敗，平均每場比賽失7分，投手群總計動用93人次吃下145局，場均投手5.5人次，換句話說，台灣隊平均每場比賽牛棚大概使用4、5名投手。

另外，經典賽台灣隊投手群場均用球數為150.1球，平均每局17.6球，先發投手吃不到3局，約落在2.2局，場均用球數為48.6球，後援投手場均用球數101.5球，平均每位後援投手用球數22.7球。

若以單場來看，團隊最多用球數是2017年台灣對南韓的208球，當時鏖戰10局飲恨，最少的是2013年台灣打敗澳洲，在王建民6局無失分優質先發領軍下，投手群只花109球就搞定比賽。

至於先發投手單場最多用球數，則是2013年王建民對日本先發6局無失分，投了76球，2009年李振昌對南韓先發只解決1人次，只用27球就被打退場最少，投0.1局失6分吞敗。

★過去5屆經典賽台灣隊投手群數據

場數 17場

投手人次 93人次

局數 145局

用球數 2552球

場均投手人次 5.5人次

場均用球數 150.1球

平均每局用球數 17.6球

先發投手場均局數 2.2局

先發投手場均用球數 48.6球

後援投手場均用球數 101.5球

平均每位後援投手用球數 22.7球

好球 1568球

壞球 984球

好球率 61.4%

團隊單場最多用球數 2017年台灣8：11南韓（10局） 208球

團隊單場最少用球數 2013年台灣4：1澳洲 109球

先發投手單場最多用球數 2013年王建民VS.日本，用76球投6局無失分無關勝敗

先發投手單場最少用球數 2009年李振昌VS.南韓，用27球投0.1局失6分吞敗

