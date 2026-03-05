經典賽》徐若熙開幕戰對澳洲先發 挑戰王建民神紀錄

徐若熙。（資料照，記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽今天開打，上午11點由台灣隊對澳洲之戰揭開序幕，台灣隊推出徐若熙先發全力搶勝，強勢挑戰當年王建民兩度先發6局的神紀錄。

由於經典賽有用球數限制，歷屆台灣隊先發投手單場最多吃下6局，都由王建民包辦，分別是2013年預賽隊澳洲、複賽對日本，王建民都繳6局無失分優質先發，堪稱神一般的存在，最少為2009年李振昌對南韓的0.1局。

請繼續往下閱讀...

★過去5屆經典賽台灣隊先發投手投球局數

局數 比賽

6局 2013年王建民VS.澳洲 6局無失分拿下勝投

王建民VS.日本 6局無失分無關勝敗

4.2局 2009年林岳平VS.中國 4.2局失3分吞敗

4局 2006年潘威倫VS.中國 4局無失分拿下勝投

3.2局 2006年林恩宇VS.南韓 3.2局失1分吞敗

3.1局 2017年宋家豪VS.荷蘭 3.1局失4分無關勝敗

3局 2023年胡智爲VS.巴拿馬 3局失3分吞敗

2.2局 2013年陽耀勳VS.南韓 2.2局無失分無關勝敗

羅錦龍VS.古巴 2.2局失2分吞敗

2023年黃子鵬VS.荷蘭 2.2局失2分其中1分責失拿下勝投

2局 2023年江少慶VS.義大利 2局失2分無關勝敗

1.1局 2013年王躍霖VS.荷蘭 1.1局失3分無關勝敗

2017年陳冠宇VS.南韓 1.1局失3分吞敗

2023年陳仕朋VS.古巴 1.1局失5分其中4分責失吞敗

1局 2006年許竹見VS.日本 1局失3分吞敗

0.2局 2017年郭俊麟VS.以色列 0.2局失4分吞敗

0.1局 2009年李振昌VS.南韓 0.1局失6分吞敗

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法