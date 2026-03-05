自由電子報
經典賽》賈吉怪力轟！史上最強美國打線全場5轟 熱身賽痛扁洛磯

2026/03/05 07:51

賈吉。（法新社）賈吉。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽即將登場，美國隊今天進行第2場公辦熱身賽，當家隊長「法官」賈吉（Aaron Judge）首打席開轟，全場美國隊敲出5發全壘打，最後以14比4提前在8局擊敗洛磯。美國隊收下公辦熱身賽2連勝。

賈吉首局逮中洛磯左投弗里蘭（Kyle Freeland）一顆卡特球，擊出左外野陽春砲，這一轟的擊球初速為115.9英哩（約186.5公里），其飛行距離有453英尺（約138公尺）。第4局美國隊靠「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）的適時安打在內，單局拿到2分。

美國隊4局上打完以3比1領先，4局下美國派出37歲退役名投克蕭（Clayton Kershaw）登板，一上來就被洛磯打者莫尼亞克（Mickey Moniak）敲陽春砲，克蕭留下2出局二壘有人的局面退場，接替的美國投手史基柏（Carson Skipper）被洛磯卡羅斯（Kyle Karros）敲兩分砲，讓美國隊陷入3比4的落後。

不過第5局美國隊柏格曼（Alex Bregman）敲逆轉兩分砲，第6局美國隊一輪猛攻，包含明星捕手史密斯（Will Smith）的陽春彈在內，一舉打進5分。第8局高德施密特（Paul Goldschmidt）、巴克斯頓（Byron Buxton）各敲陽春砲在內，單局再拿4分，提前8局結束比賽。

美國隊全場有14支安打，其中有5發全壘打。而美國隊左投亞柏格（Ryan Yarbrough）先發3局失1分，克蕭後援0.2局失2分。

接下來美國隊將迎接經典賽正賽，本屆經典賽美國與墨西哥、義大利、英國、巴西分在B組。美國隊首戰將面對巴西，屆時由巨人明星強投韋伯（Logan Webb）掛帥先發。

