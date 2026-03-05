經典賽》日媒評比台灣戰力排分組第二 點名關鍵戰力和預測打線

台灣隊。（資料照，特派記者羅志朋攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2026世界棒球經典賽今天正式登場，日本媒體《日刊體育》針對C組進行戰力評比，台灣排名第二，僅次地主日本，南韓和澳洲同為第三，捷克排墊底。

《日刊體育》以投手、守備、打擊、機動力、長打和經驗值等6項指標評分，滿分為10分，其中台灣在經驗值高達9分，投手、機動力、長打和打擊皆為8分，守備則只有6分，為最大軟肋，總分達47分，在C組的5隊之中排名第二。文中指出，台灣在去年12強賽決賽擊敗日本，勢頭不錯，此外，效力日本的兩大投手徐若熙與古林睿煬為陣中王牌，打者費爾柴德擔任第一棒可帶動氣勢，而陳傑憲的表現也備受關注。

文中預測台灣隊先發打線，第一棒費爾柴德 、第二棒李灝宇（因傷退賽）、第三棒陳傑憲、第四棒張育成、第五棒林安可、第六棒吳念庭、第七棒鄭宗哲、第八棒蔣少宏、第九棒陳晨威。

日本打擊有大谷翔平領軍，投手群有山本由伸、菊池雄星、菅野智之等強力先發，在打擊、長打和投手皆為9分，經驗值為滿分10分，守備和機動力為8分，總分為各隊之最的53分。至於南韓由金慧成、李政厚、金倒永坐鎮，打擊、守備和機動力皆為8分，投手、長打和經驗則各拿7分，總分和澳洲同為45分。

