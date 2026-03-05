台灣戰澳洲！運彩8成押台灣 首戰投注金額上看1.2億

台灣隊長陳傑憲。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2026年WBC世界棒球經典賽今天開打，首戰將由台灣對上澳洲，台灣運彩賠率顯示台灣贏球賠率為1.40，澳洲獲勝為2.19，運彩公會理事長何昱奇表示，國內球迷熱烈支持，投注台灣隊贏球高達8成，他預估首場投注金額在愛國球迷支持下可能翻倍、飆上1億2千萬。

何昱奇指出，運彩針對台澳首戰在昨天開盤賠率出爐後，今天到上午11點開打場中仍可下注， 由於台灣隊在前年奪下世界12強棒球錦標賽冠軍，這次進軍經典賽，國內球迷期望甚深、討論熱度相當高，因此賠率拉高，而且從過去台灣隊首場國際賽投注金額約6、7000萬來預估，預計總投注預估可翻倍，達到1.2億。

請繼續往下閱讀...

台灣隊打敗日本奪下12強冠軍戰，運彩投注金額飆上4億元來看，何昱奇表示，今天台灣打敗澳洲隊持以審慎樂觀。

何昱奇說，國際盤常見賠率概念認為經典賽目前3支奪冠熱門隊伍，分別為日本、美國、多明尼加，日本賠率為3.5至4.5、美國4.0至5.0，以及多明尼加5.0至6.5，另第4、5名為委內瑞拉、韓國，目前台灣未被看好進到前5名。

不過台灣隊有愛國球迷熱情支持，何昱奇說，賠率從90倍下降到50倍，也遇到球迷已經下注5萬元，認為台灣隊能奪冠，雖然國外認為台灣隊奪冠開出100多倍，但已有運彩經銷商提供珍藏60瓶12強冠軍紀念酒，發起挺台灣隊活動。

何昱奇指出，球隊奪冠機率與陣容完整有關，建議球迷投注仍應保持理性，分析戰事後ㄧ場ㄧ場押注，比較能掌握勝算。

何昱奇強調，雖然日本、美國、多明尼加被看好奪冠3強，大多是聚集美國職棒大聯盟球星、戰術完整等優勢，但是台灣隊主場氣勢強、旅外球員加入、短期賽爆冷能力，台灣在單場淘汰賽仍有能力擊敗強隊。

經典賽今天開打，首戰將由台灣對上澳洲。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法