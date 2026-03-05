自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

台灣戰澳洲！運彩8成押台灣 首戰投注金額上看1.2億

2026/03/05 08:24

台灣隊長陳傑憲。（記者蔡淑媛攝）台灣隊長陳傑憲。（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕2026年WBC世界棒球經典賽今天開打，首戰將由台灣對上澳洲，台灣運彩賠率顯示台灣贏球賠率為1.40，澳洲獲勝為2.19，運彩公會理事長何昱奇表示，國內球迷熱烈支持，投注台灣隊贏球高達8成，他預估首場投注金額在愛國球迷支持下可能翻倍、飆上1億2千萬。

何昱奇指出，運彩針對台澳首戰在昨天開盤賠率出爐後，今天到上午11點開打場中仍可下注， 由於台灣隊在前年奪下世界12強棒球錦標賽冠軍，這次進軍經典賽，國內球迷期望甚深、討論熱度相當高，因此賠率拉高，而且從過去台灣隊首場國際賽投注金額約6、7000萬來預估，預計總投注預估可翻倍，達到1.2億。

台灣隊打敗日本奪下12強冠軍戰，運彩投注金額飆上4億元來看，何昱奇表示，今天台灣打敗澳洲隊持以審慎樂觀。

何昱奇說，國際盤常見賠率概念認為經典賽目前3支奪冠熱門隊伍，分別為日本、美國、多明尼加，日本賠率為3.5至4.5、美國4.0至5.0，以及多明尼加5.0至6.5，另第4、5名為委內瑞拉、韓國，目前台灣未被看好進到前5名。

不過台灣隊有愛國球迷熱情支持，何昱奇說，賠率從90倍下降到50倍，也遇到球迷已經下注5萬元，認為台灣隊能奪冠，雖然國外認為台灣隊奪冠開出100多倍，但已有運彩經銷商提供珍藏60瓶12強冠軍紀念酒，發起挺台灣隊活動。

何昱奇指出，球隊奪冠機率與陣容完整有關，建議球迷投注仍應保持理性，分析戰事後ㄧ場ㄧ場押注，比較能掌握勝算。

何昱奇強調，雖然日本、美國、多明尼加被看好奪冠3強，大多是聚集美國職棒大聯盟球星、戰術完整等優勢，但是台灣隊主場氣勢強、旅外球員加入、短期賽爆冷能力，台灣在單場淘汰賽仍有能力擊敗強隊。

經典賽今天開打，首戰將由台灣對上澳洲。（記者蔡淑媛攝）經典賽今天開打，首戰將由台灣對上澳洲。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中