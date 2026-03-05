經典賽》奪冠熱門多明尼加傳傷兵 太空人金手套游擊潘尼亞恐缺陣

太空人明星游擊手潘尼亞。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕2026世界棒球經典賽即將登場，奪冠熱門之一的多明尼加卻傳出壞消息，太空人金手套游擊手潘尼亞（Jeremy Pena）今天在公辦熱身賽守備時不慎造成手指受傷，有可能至少會缺席經典賽首輪預賽的賽事。

多明尼加今在公辦熱身賽與老虎之戰，潘尼亞只打了一個打席，就在第4局提前退場。太空人總管布朗（Dana Brown）表示，潘尼亞當時是在處理一顆滾地球時，因球的不規則彈跳，讓他的手指被擊中。

根據多明尼加的棒球記者Dionisio Soldevila在社群媒體X上指出，潘尼亞的一根手指有輕微骨折，至少會缺席經典賽首輪賽事。

多明尼加總管克魯茲（Nelson Cruz）表示，對潘尼亞的X光檢查結果尚未明確，將於美國時間週五做核磁共振（MRI）檢查。

現年28歲的潘尼亞去年出賽125場，交出17轟、62分打點，打擊率3成04為生涯單季新高。太空人在2022年奪世界大賽冠軍，潘尼亞該年勇奪世界大賽MVP、美聯冠軍賽MVP，上季首度入選明星賽。此外，潘尼亞也是2022年美聯游擊金手套得主。

本屆經典賽，多明尼加與委內瑞拉、荷蘭、以色列、尼加拉瓜分在D組，分組取前二名晉級複賽。

