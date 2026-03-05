東京「最凶寺廟」竟抽到大吉！蘇巧慧曝稀有好籤力挺台灣隊

蘇巧慧團隊夥伴在東京淺草寺，為台灣隊抽中稀有的大吉籤。（本報合成，資料照、擷取自蘇巧慧Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日正式點燃戰火，台灣隊上午首戰對陣澳洲，全台球迷引頸期盼。而在開賽前夕，東京著名的「全日本最凶寺廟」淺草寺竟然傳出好消息！民進黨新北市長參選人蘇巧慧透露，其團隊夥伴在東京前線為台灣隊祈福，竟意外抽中機率極低的「大吉」籤。

東京淺草寺以其「凶籤比例高」聞名，根據統計，淺草寺的「凶」籤比例高達約 30%，而代表最高運勢的「大吉」僅佔約17%，是許多遊客心中公認最難抽中好籤的寺廟。蘇巧慧昨（4）日在Threads興奮發文，表示團隊夥伴在淺草寺為台灣隊抽中「大吉」，詩籤內容為「一信向天飛，秦川舟自歸，前途成好事，應得貴人推」。

這張詩籤預示台灣隊將前程似錦、順水推舟，甚至有貴人相助、能成好事。蘇巧慧直呼「科學的盡頭是玄學！」，並希望台灣隊一切順利，加油！消息曝光後引發討論，網友紛紛留言，「淺草寺要出大吉超難得耶，台灣隊加油」、「拿到大吉不容易，淺草寺的凶籤是有名的多，我每年去一次日本，已經連拿3年的凶籤了，一切順利，Team Taiwan」、「一定可以前進邁阿密」、「臺灣尚勇！」

