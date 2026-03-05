自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東京「最凶寺廟」竟抽到大吉！蘇巧慧曝稀有好籤力挺台灣隊

2026/03/05 10:37

蘇巧慧團隊夥伴在東京淺草寺，為台灣隊抽中稀有的大吉籤。（本報合成，資料照、擷取自蘇巧慧Threads）蘇巧慧團隊夥伴在東京淺草寺，為台灣隊抽中稀有的大吉籤。（本報合成，資料照、擷取自蘇巧慧Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今（5）日正式點燃戰火，台灣隊上午首戰對陣澳洲，全台球迷引頸期盼。而在開賽前夕，東京著名的「全日本最凶寺廟」淺草寺竟然傳出好消息！民進黨新北市長參選人蘇巧慧透露，其團隊夥伴在東京前線為台灣隊祈福，竟意外抽中機率極低的「大吉」籤。

東京淺草寺以其「凶籤比例高」聞名，根據統計，淺草寺的「凶」籤比例高達約 30%，而代表最高運勢的「大吉」僅佔約17%，是許多遊客心中公認最難抽中好籤的寺廟。蘇巧慧昨（4）日在Threads興奮發文，表示團隊夥伴在淺草寺為台灣隊抽中「大吉」，詩籤內容為「一信向天飛，秦川舟自歸，前途成好事，應得貴人推」。

這張詩籤預示台灣隊將前程似錦、順水推舟，甚至有貴人相助、能成好事。蘇巧慧直呼「科學的盡頭是玄學！」，並希望台灣隊一切順利，加油！消息曝光後引發討論，網友紛紛留言，「淺草寺要出大吉超難得耶，台灣隊加油」、「拿到大吉不容易，淺草寺的凶籤是有名的多，我每年去一次日本，已經連拿3年的凶籤了，一切順利，Team Taiwan」、「一定可以前進邁阿密」、「臺灣尚勇！」

在 Threads 查看

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中