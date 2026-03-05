張政禹臨時接召火速飛東京 體育大叔感動：為台灣說走就走

張政禹。（資料照，記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕世界棒球經典賽（WBC）台灣隊傳出傷情，強打李灝宇在3日公辦熱身賽對戰軟銀鷹二軍時身體不適，隔天緊急前往醫院進行MRI核磁共振檢查。為因應可能的名單變動，味全龍好手張政禹昨（4）日接獲徵召通知後，展現極高行動力，僅花數小時準備便「說走就走」，搭機飛往東京與國家隊會合。

臉書粉專「體育大叔」今（5）日以「為台灣『說走就走』的張政禹」為題發文，指出張政禹是在中午左右接到消息，結果就要搭下午4點多的飛機飛到東京，「你可以想像這中間有多麼趕，但張政禹還是義無反顧的趕去機場，還瀟灑的說，『喜歡這種說走就走的感覺』」。

「體育大叔」認為，對張政禹而言，這是一趟可能「白飛」的旅程，因為如果李灝宇檢查結果OK，張政禹是上不了場的。而他的心情一定很複雜，一方面當然渴望能夠站上經典賽的舞台，一方面又也希望隊友沒事，張政禹說，「不管到最後是有還是沒有上場，我也是會幫大家一起加油。」

「體育大叔」提到，張政禹是前年12強國手，在對美國之役攻守都有出色表現，是贏球大功臣，今年經典賽從1月15日起就跟著國家隊集訓，可惜沒有入選最後的30人大名單。他在確定無法隨隊去日本時，還在社群上PO文，「謝謝這次集訓讓我的回憶庫又多添了一筆快樂，去日本的時候注意保暖，去美國的時候幫我看一下邁阿密的海灘長什麼樣，回國的時候伴手禮多帶一點，沒什麼好說的啦我心與你們同在嘎油啦。」

「體育大叔」強調，結果這次張政禹不但「心與你們同在」，連人也要與其他國手們同在了，「不管最後他能否遞補進台灣隊，大叔只有一個請求，請讓張政禹一起去看看邁阿密的海灘長什麼樣子。」

中華職棒昨晚也釋出張政禹抵達東京後的受訪影片。張政禹坦言，接到通知當下確實「嚇到」，隨即開始確認航班，最終決定搭下午4點多的飛機趕赴日本，他也不忘感謝地勤人員、聯盟以及所有人的幫忙。他更自曝，在過日本海關時，其實要填寫資料，幸好有現場熱心球迷伸出援手，「因為時間很趕，我都忘記這些事情」。

面對突如其來的任務，張政禹展現出職業球員的心理素質。他強調，先把自己準備起來放，如果有，隨時準備可以下場比賽，無論結果如何，隨時準備好自己。畫面曝光後有細心網友發現，張政禹背包上掛著「無敵星星」，象徵隨時進入戰鬥狀態，引發球迷熱烈打氣。

