棒球

經典賽》台灣對澳洲 蔣萬安挑戰澳洲國民抹醬「哇！」漸入佳境

2026/03/05 10:07

蔣萬安。（本報資料照）蔣萬安。（本報資料照）

〔記者何玉華／台北報導〕2026年世界棒球經典賽（WBC）今（5）日在東京巨蛋揭開序幕，台灣隊首戰對上澳洲隊，由旅日「火球男」徐若熙扛下先發重任。台北市長蔣萬安一早在社群發布挑戰吃澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥的影片，受訪時他說，一開始有點不能接受，搭配吐司後還蠻好吃的。最重要的是要為中華隊加油。

蔣萬安在影片中挑戰嘗試澳洲國民抹醬Vegemite維吉麥，先嚐一小口，被鹹味嚇一跳，接著嘗試抹在吐司上，就覺得味道還不錯。希望WBC首戰對上澳洲隊，中華隊今天也挑戰成功，旗開得勝。

蔣萬安今早出席南山信義A26新建工程上梁典禮，被問到吃Vegemite維吉麥醬，是勝利的味道嘛？他表示，對。經典賽即將開打，昨天同仁特別請他吃澳洲國民抹醬，說抹醬就像他們的臭豆腐、日本的納豆；他過去沒有嘗過，第一次嘗「哇！」味道非常的濃，有點不太能接受，但是搭配吐司以後，確實還蠻好吃的。他說，最重要的是，中華隊第一場對上澳洲，中華隊加油，希望所有的民眾一起為中華隊集氣來打氣；此外，接下來4天的賽程，台北市也在香堤廣場有直播，特別對上日本的時候，在北藝也有現場直播，歡迎所有的朋友一起到現場為中華加油啊打氣。

至於明天對上日本，蔣萬安要大家拭目以待，他會在社群上發布要吃什麼；被問到要吃大阪燒還是章魚燒時，他說「都喜歡」，會給大家驚喜。

