經典賽》台灣球迷塞滿東蛋！日本球迷X熱議 特製應援教學挺台灣

日本球迷直呼東京巨蛋現場都是台灣人。（讀者提供）
〔記者龔乃玠／綜合報導〕經典賽台灣隊今台灣時間上午11點於東京巨蛋首戰澳洲隊，即便今天整日都沒有日本武士隊的比賽，現場仍湧進大量台灣球迷，這種超罕見的東蛋盛況，引發社群媒體X的日本球迷熱烈討論，甚至迫不及待想體驗異國滿場的「台式應援」。
有日本球迷寫道，「認真，東京巨蛋只有台灣人，太棒了吧」、「想看『氣蓋山河』響徹東蛋的光景」、「在東京巨蛋，幾乎聽不到日語」、「為了來聽台灣的應援曲，我來東京巨蛋報到了，現場好嗨欸」、「東京巨蛋超多台灣人，幾乎找不到日本人」。
日本球迷「Notey」過去曾在2023年為經典賽台灣隊製作選手名鑑，今年又推出2026版，內容詳細記載30隊教練和球員、戰力分析、啦啦隊和團長介紹、應援歌詞，幫助進場體驗台式文化的日本球迷更快上手，在X上也引發大迴響，有多達34.5萬人查看，日球迷直呼：「這太有幫助了，謝謝！」
WBCに向けて、台灣代表の選手名鑑を作成しました。— Notey （@bsla_32） March 2, 2026
・全30選手+首脳陣名鑑
・戦力分析
・チア+団長紹介
・応援歌歌詞カード
・対戦国紹介（日韓は全選手ミニ寸評付き）
で全27ページです。
観戦のお供にご活用ください！https://t.co/3KBkspCxxQ#WBC #台灣 pic.twitter.com/4ybrqdwrKp