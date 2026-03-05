自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》女單大滿貫改打5盤3勝？ 莎巴蓮卡、哈薩克正妹想法大不同

2026/03/05 10:29

蕾巴金娜。（路透）蕾巴金娜。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕前澳洲網球公開賽總監泰利（Craig Tiley）曾提過女子單打在大滿貫比賽比改成五盤三制的想法，對此，白俄羅斯球后莎巴蓮卡（，Aryna Sabalenka）和哈薩克正妹蕾巴金娜（Elena Rybakina）持不同意見。

女子單打賽事都是三盤兩勝制，被問到可能在大滿貫第二週賽事遵循男子大滿貫的五盤三勝制模式時，讓不少女選手都望之卻步，但莎巴蓮卡認為這項改制可能對她有利，她說，「我覺得我自己體能很好，身體能承受，我想如果打五盤，我會拿到更多大滿貫冠軍。」

才剛在澳網奪冠的蕾巴金娜（Elena Rybakina）則表示，「老實說，我覺得這會是一個非常大的改變，即使只是在第二週的比賽，但你是從一種賽制開始比賽，然後突然變成另一種賽制，從心理上來說，如果比賽打到很多盤，也需要做好準備，這並不容易，當然從身體層面也一樣，你需要考慮身體會有什麽感覺，就算中間有一天休息時間，可能也不夠，而且第二週有時還會連續兩天比賽。」

蕾巴金娜說：「我覺得這是一個很大的變化，而且我也不確定對觀眾來說是否會覺得更有趣，因為要在那麽多盤比賽中，一直保持高水準表現其實非常困難。我覺得這是個比較複雜的話題，但我作為球員來說，坦白講，我並不想打五盤三勝制的比賽。」

莎巴蓮卡。（路透）莎巴蓮卡。（路透）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中