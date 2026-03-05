自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 Team Taiwan

經典賽》肉圓挺台灣！WBC首戰彰化直播送800顆 贏澳洲1分加碼100顆

2026/03/05 10:39

彰化縣政府設置「排隊領取觀賽美食」指示牌，民眾依序排隊等待領兌換券。（記者張聰秋攝）彰化縣政府設置「排隊領取觀賽美食」指示牌，民眾依序排隊等待領兌換券。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕吃肉圓看首戰！2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天（5日）上午首戰對上澳洲隊，彰化縣政府在一樓中庭同步直播，準備800顆來自彰化排隊名店的阿璋肉圓、北斗肉圓生等在地美食。一早業者趕工製作，趕在比賽開打前送抵直播現場，阿璋肉圓老闆施明豐霸氣喊話，「今天台灣隊如果贏澳洲，贏1分就加碼100顆免費肉圓，贏10分就1000顆，就是要跨海相挺台灣隊！」

台灣隊今天起至8日將連戰4場，縣府場場同步直播，包括對澳洲、日本、捷克與韓國，現場除了大螢幕轉播外，每場都準備不同的在地限量美食供民眾免費品嚐。

首場推出肉圓，球賽上午11點開打，10點30分發放美食兌換券，不到9點就有民眾到場排隊，現場湧現人龍。民眾笑說，「肉圓配棒球最對味，這一局一定要到場應援。」

阿璋肉圓老闆施明豐表示，為了替台灣隊加油，原本準備400顆肉圓到場應援，看到民眾熱情排隊，決定再加碼。他說，如果台灣隊今天贏澳洲，贏1分就加碼100顆免費肉圓，贏10分就提供1000顆，讓到場看球的民眾一起分享勝利喜悅。他也喊話，棒球是國家的榮耀，大家要對台灣隊有信心，「我們很有機會，如果奪冠一定再加碼慶祝。」

不少民眾一早到彰化縣政府排隊，準備領取美食兌換券並觀看WBC台灣隊首戰直播。（記者張聰秋攝）不少民眾一早到彰化縣政府排隊，準備領取美食兌換券並觀看WBC台灣隊首戰直播。（記者張聰秋攝）

熱騰騰的肉圓裝盒準備出貨，送往彰化縣政府直播活動現場。（記者張聰秋攝）熱騰騰的肉圓裝盒準備出貨，送往彰化縣政府直播活動現場。（記者張聰秋攝）

店家一早趕工製作肉圓，準備送往縣府直播現場提供民眾品嚐。（記者張聰秋攝）店家一早趕工製作肉圓，準備送往縣府直播現場提供民眾品嚐。（記者張聰秋攝）

阿璋肉圓店門口掛起紅布條，為2026世界棒球經典賽台灣隊加油。（記者張聰秋攝）阿璋肉圓店門口掛起紅布條，為2026世界棒球經典賽台灣隊加油。（記者張聰秋攝）

彰化排隊名店阿璋肉圓提供肉圓為台灣隊加油打氣。（記者張聰秋攝）彰化排隊名店阿璋肉圓提供肉圓為台灣隊加油打氣。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中