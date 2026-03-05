經典賽》肉圓挺台灣！WBC首戰彰化直播送800顆 贏澳洲1分加碼100顆

彰化縣政府設置「排隊領取觀賽美食」指示牌，民眾依序排隊等待領兌換券。（記者張聰秋攝）

〔記者張聰秋／彰化報導〕吃肉圓看首戰！2026世界棒球經典賽（WBC）台灣隊今天（5日）上午首戰對上澳洲隊，彰化縣政府在一樓中庭同步直播，準備800顆來自彰化排隊名店的阿璋肉圓、北斗肉圓生等在地美食。一早業者趕工製作，趕在比賽開打前送抵直播現場，阿璋肉圓老闆施明豐霸氣喊話，「今天台灣隊如果贏澳洲，贏1分就加碼100顆免費肉圓，贏10分就1000顆，就是要跨海相挺台灣隊！」

台灣隊今天起至8日將連戰4場，縣府場場同步直播，包括對澳洲、日本、捷克與韓國，現場除了大螢幕轉播外，每場都準備不同的在地限量美食供民眾免費品嚐。

首場推出肉圓，球賽上午11點開打，10點30分發放美食兌換券，不到9點就有民眾到場排隊，現場湧現人龍。民眾笑說，「肉圓配棒球最對味，這一局一定要到場應援。」

阿璋肉圓老闆施明豐表示，為了替台灣隊加油，原本準備400顆肉圓到場應援，看到民眾熱情排隊，決定再加碼。他說，如果台灣隊今天贏澳洲，贏1分就加碼100顆免費肉圓，贏10分就提供1000顆，讓到場看球的民眾一起分享勝利喜悅。他也喊話，棒球是國家的榮耀，大家要對台灣隊有信心，「我們很有機會，如果奪冠一定再加碼慶祝。」

不少民眾一早到彰化縣政府排隊，準備領取美食兌換券並觀看WBC台灣隊首戰直播。（記者張聰秋攝）

熱騰騰的肉圓裝盒準備出貨，送往彰化縣政府直播活動現場。（記者張聰秋攝）

店家一早趕工製作肉圓，準備送往縣府直播現場提供民眾品嚐。（記者張聰秋攝）

阿璋肉圓店門口掛起紅布條，為2026世界棒球經典賽台灣隊加油。（記者張聰秋攝）

彰化排隊名店阿璋肉圓提供肉圓為台灣隊加油打氣。（記者張聰秋攝）

