世界盃資格賽》返台下機就開始訓練！高錦瑋無畏網友議論：做好自己

2026/03/05 10:47

高錦瑋。（資料照，記者塗建榮攝）高錦瑋。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者粘藐云／新北報導〕台啤雲豹後衛高錦瑋這次世界盃亞洲區資格賽再度披上台灣隊戰袍，昨天他重返TPBL賽場也幫助球隊擊敗新北國王，持續穩坐龍頭位置。提到這次對上中國遭逆轉，小高坦言真的很可惜，全隊已經做了很充足的準備，儘管這階段兩場比賽的上場時間不多，但他認為自己心態調適得很好，「做我能夠做的事情，盡可能去幫助球隊。」

台灣隊和中國一戰一度取得11分領先，可惜末節失守以7分差惜敗，高錦瑋說：「整個團隊都準備很充足，輸掉真的很可惜。」只是這次小高在資格賽只有對南韓有上場時間，和中國一戰沒能登場，但他說：「以前打比較少心態會受影響，但來到國家隊，無論上場時間多少，就是做好自己該做的事情。」

高錦瑋提到，像是打中國前一場，他把對方戰術都記住，也會提醒隊友該注意的事情，「沒上場就做我能做的事情，或者當氣氛組，板凳上每個人都很認真地喊，大家也都知道對方戰術。」

儘管高錦瑋在國內賽場已站穩腳步，卻因172公分的身高仍常遭網友議論，他說：「我其實很少看網路評論，若有聽到一些消息，我想就還是回歸到自己有沒有準備好，有沒有相信自己，這比較重要，畢竟付出的努力只有自己知道，別人不一定看得到，可能外界看到的只是表面，覺得我身材很矮、這一場狀況很差，但我一路這樣打下來，不能用一場比賽來定義我的價值，如果想要打得更好，就要把目標設得更遠，這樣心態上也不會受影響。」

高錦瑋在比賽結束返台當下也沒有休息，一下飛機馬上去做重量、投籃，絲毫沒有懈怠也沒因輸球而停下腳步，對於之後國際賽，他表示，無論是世界盃資格賽或是名古屋亞運都還是有意願參與。

