自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》最強新人射手庫尼普爾轟20分 黃蜂大勝綠衫軍6連勝

2026/03/05 11:39

庫尼普爾。（路透）庫尼普爾。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕狀況絕佳的黃蜂，今天在最強新人射手庫尼普爾（Kon Knueppel）轟進4顆三分球，攻下全隊最高20分帶動下，團隊也飆進19顆三分球，率隊以118：89狂勝塞爾提克，收下近期6連勝，也是客場10連勝，以32勝31負的戰績，勝率正式突破5成。

黃蜂首節就打出35：23的攻勢取得領先，上半場打完將分差擴大至21分，全場最多領先達29分，整場比賽一路壓制塞爾提克，勝負毫無懸念，值得一提的是，根據「stathead」資料顯示，黃蜂連6場淨勝分超過15分，是史上達成此數據的第2長紀錄。

黃蜂今天的三分球比塞爾提克多了9顆，快攻得分以22：9狂勝，板凳球員也以44：26佔優勢，團隊繳出46.1%投籃命中率，米勒（Brandon Miller）和小波爾（LaMelo Ball）各有18分，懷特（Coby White）進帳17分。

至於塞爾提克防不住黃蜂三分砲火，進攻火力也不如人，只有38%投籃命中率，懷特（Derrick White）29分已是最佳，布朗（Jaylen Brown）拿20分、11籃板居次，整場比賽一路挨打，3連勝告終。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中