NBA》最強新人射手庫尼普爾轟20分 黃蜂大勝綠衫軍6連勝

庫尼普爾。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕狀況絕佳的黃蜂，今天在最強新人射手庫尼普爾（Kon Knueppel）轟進4顆三分球，攻下全隊最高20分帶動下，團隊也飆進19顆三分球，率隊以118：89狂勝塞爾提克，收下近期6連勝，也是客場10連勝，以32勝31負的戰績，勝率正式突破5成。

黃蜂首節就打出35：23的攻勢取得領先，上半場打完將分差擴大至21分，全場最多領先達29分，整場比賽一路壓制塞爾提克，勝負毫無懸念，值得一提的是，根據「stathead」資料顯示，黃蜂連6場淨勝分超過15分，是史上達成此數據的第2長紀錄。

請繼續往下閱讀...

黃蜂今天的三分球比塞爾提克多了9顆，快攻得分以22：9狂勝，板凳球員也以44：26佔優勢，團隊繳出46.1%投籃命中率，米勒（Brandon Miller）和小波爾（LaMelo Ball）各有18分，懷特（Coby White）進帳17分。

至於塞爾提克防不住黃蜂三分砲火，進攻火力也不如人，只有38%投籃命中率，懷特（Derrick White）29分已是最佳，布朗（Jaylen Brown）拿20分、11籃板居次，整場比賽一路挨打，3連勝告終。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法