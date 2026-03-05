自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》屏東直播派對連4天登場 鄉親熱情為台灣隊加油

2026/03/05 11:45

球迷熱情參加直播活動。（記者羅欣貞攝）球迷熱情參加直播活動。（記者羅欣貞攝）

〔記者羅欣貞／屏東報導〕世界經典棒球賽（WBC）今（5）日台灣首戰澳洲隊，屏東縣政府上午11點在屏東縣立體育館前草皮設置戶外大螢幕直播賽事，屏東市下雨，現場搭起雨棚，仍吸引大批鄉親到場為台灣隊加油，氣氛熱烈，比賽一進行至緊張處，全場都敲起加油棒高呼口號。

本屆經典賽預賽自今起至月8日熱烈展開，台灣隊迎戰澳洲、日本、捷克與韓國，將全力爭取Ｃ組前兩名席位，屏東縣政府4場不缺席，讓鄉親即時掌握每場關鍵賽事動態，零時差共享精彩瞬間。直播現場限量發放應援加油棒及爆米花，讓民眾齊聲應援、共享觀賽樂趣，以響亮的加油聲陪伴台灣隊秉持「尚勇精神」在國際舞台上全力迎戰。　

屏東縣體育發展中心表示，棒球是台灣重要運動項目之一，縣府也不落於人後，人才培育方面，積極挹注經費完善培訓體系，屏東深厚的棒球風氣也孕育出多位優秀選手，包括此次賽事披掛上陣的吉力吉撈．鞏冠與鄭宗哲等2位選手；在硬體方面，縣府也投入資源推動棒球場地升級與優化，預計於2028年完成國際棒球場興建工程，屆時將可提供符合國際賽事規格的專業場地，進一步提升屏東承辦大型賽事的能量。

屏縣府表示，本次於屏東縣立體育館前草皮設置戶外轉播，除提供安全舒適的觀賽環境外，也期盼拉近民眾彼此距離，讓不同世代沉浸在賽事的熱血氛圍之中。戶外轉播場次為今（5）日上午11點澳洲對台灣、6日晚上6點台灣對日本、7日上午11點捷克對台灣、8日上午11點韓國對台灣。

現場現爆爆米花請球迷們享用。（記者羅欣貞攝）現場現爆爆米花請球迷們享用。（記者羅欣貞攝）

屏東球迷熱情加油。（記者羅欣貞攝）屏東球迷熱情加油。（記者羅欣貞攝）

