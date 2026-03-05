「台灣美女啦啦隊」太可愛 日本球迷︰好希望也為日本隊應援！

台灣啦啦隊「CT Amaze」在賽前上演精彩又熱情舞蹈的舞蹈。（記者陳志曲攝）
〔即時新聞／綜合報導〕世界經典棒球賽（WBC）今（5）日正式開幕，台灣隊首戰對上澳洲隊。目前陸續有日本球迷在社群媒體分享，拍到台灣啦啦隊「CT Amaze」在賽前上演精彩又熱情舞蹈的舞蹈，亮麗倩影不僅擄獲大批日本球迷、在媒體網路成為熱門討論話題，許多日本媒體也以「美女軍團」（美女軍団）進行相關報導。
綜合日媒報導，儘管開WBC開幕戰是在平日，但東京巨蛋仍座無虛席，擠滿大批狂熱的台灣球迷，甚至在比賽開始前，場內就充滿震耳欲聾的歡呼聲、雷鳴般的吶喊聲響。其中，位於球場三壘看台旁設置一個表演舞台，12名台灣高人氣啦啦隊女子組成的「CT Amaze」，在賽前穿上藍色上衣與白色短褲，並登上舞台帶來活力四射的應援舞蹈。
報導指出，這群美女啦啦隊各個帶著甜美的笑容，隨著歡快的音樂賣力舞動、跳躍，不僅鼓舞現場應援士氣，美麗身影也在社群媒體掀起超高討論，「台灣啦啦隊一如既往地可愛！」、「這次的台灣啦啦隊也是全明星陣容！」、「好希望台灣啦啦隊也能為日本隊應援」、「主辦單位特意為台灣啦啦隊留出了跳舞的空間，這正是我們需要的！」。
【#ＷＢＣ】台湾ファンが東京ドームをジャック 美女チアガール軍団も襲来｜東スポWEB https://t.co/Fu1CCh4C32— 九スポ （@kyuspo） March 5, 2026
「ほぼ台湾ホーム」東京ドームは３６０度台湾応援団「加油」連呼「日本戦以外で上段席までしっかり埋まるとは」— スポーツ報知 （@SportsHochi） March 5, 2026
WBCが開幕、初戦から東京Dは大熱狂 台湾に大応援団、美人チアの姿も…6日侍Jと対戦https://t.co/Ke309RrK1K— スポーツブル 野球 （@sportsbull_base） March 5, 2026
海渡ってまさかの来日、伝説チアの美貌に悶絶 日本人なのに「台湾応援しちゃう」（Full-Count）#Yahooニュースhttps://t.co/gThgUFzQnr— おにうだ みつお （@OniudaC） March 4, 2026
