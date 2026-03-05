經典賽》不甩雨天！近千人齊聚高雄衛武營 喊話：旗開得勝拿下好彩頭

高雄衛武營WBC台灣對戰澳洲直播現場。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026 WBC世界棒球經典賽C組預賽台灣隊今（5）日在日本東京巨蛋首戰澳洲，高雄市在衛武營榕樹廣場舉辦轉播活動，要集氣為台灣隊加油，高雄今早雖然陰雨綿綿，但現場仍湧入近千名熱血球迷，球迷高喊要為台灣加油，「旗開得勝、拿下好彩頭」！

高雄市運發局長侯尊堯表示，今天轉播現場特別邀請中正國小、金潭國小、忠孝國中棒球隊員到場一起看球賽直播，中正國小是陳傑憲、張政禹的母校，要讓小球員感受到學長在世界的舞台為台灣打拚，未來有一天他們也能為台灣盡力。

高雄一早就下起雨，現場仍有近千名球迷到場，但侯尊堯表示，一點都不擔心會沒有球迷來，比賽１１點開打，相信到中午時會有更多人到場，並喊話「齊聚衛武營、台灣一定贏，一起集氣、前進邁阿密！」

球迷周先生說，今天不管要不要上班，就是要來幫台灣加油！旗開得勝、拿下好彩頭！WBC世界棒球經典賽高雄轉播場，衛武營榕樹廣場為3月5日上午11點台灣對戰澳洲，6日晚上6點日本對戰台灣（加開草皮區主舞台及高雄國家體育場南面廣場）；7日上午11點台灣對戰捷克；8日上午11點台灣對戰韓國。現場邀請台鋼Wing Stars啦啦隊同步應援，全國齊心要將台灣隊送進美國！

高雄衛武營架設400吋大螢幕轉台灣隊的比賽。（記者許麗娟攝）

高雄市運發局長侯尊堯喊話「齊聚衛武營、台灣一定贏，一起集氣、前進邁阿密！」（記者許麗娟攝）

小球員觀看學長們在世界舞台上出賽。（記者許麗娟攝）

