為萬金石暖身 新北市府即起至3/15運動科學特展免費量InBody

新北市府體育局於市府一樓大廳規劃「用科學成為你的配速員」特展，於3月5日至3月15日展出。（記者黃子暘攝）

〔記者黃子暘／新北報導〕今年新北萬金石馬拉松將於3月15日登場，新北市府體育局於市府一樓大廳規劃「用科學成為你的配速員」特展，於3月5日至3月15日展出。副市長陳純敬指出，運動科學不是菁英選手的專利，透過一點科學、數據協助，能讓運動事半功倍，特展希望透過數據與互動體驗，帶領民眾認識身體、理解運動科學，找到最適合自己的運動節奏，讓科學成為你的「配速員」，也為挑戰萬金石馬拉松暖身，跑得更穩、更久、更健康，這也是萬金石馬拉松的精神之一。

陳純敬說，現場設置五大互動體驗展區，包括「急速飛輪區」、「壺鈴重力區」、「彈力回彈區」、「啞鈴擺臂區」及「跳舞律動區」，由專業教練現場帶領體驗，從肌力、耐力、協調性到節奏感等不同面向強化身體能力，讓運動科學成為人人都能輕鬆理解、使用的生活工具。

請繼續往下閱讀...

體育局長洪玉玲表示，特展現場規劃免費的InBody身體組成檢測，由教練協助分析肌肉分布、體脂比例與基礎代謝率等數據，協助參與者了解自身體能條件，找到適合自己的運動方式，也更懂得如何安全且有效率地運動。

體育局補充，特展希望傳達「跑得久、跑得好、跑得健康」的理念，幫助民眾利用數據理解身體、透過正確訓練降低運動傷害，也鼓勵不同年齡與族群跨出運動第一步；另外，更多萬金石馬拉松相關資訊，可至「新北市萬金石馬拉松」官網及粉專查詢。

新北市府體育局於市府一樓大廳規劃「用科學成為你的配速員」特展，於3月5日至3月15日展出。（記者黃子暘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法