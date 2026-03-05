自由電子報
經典賽》WBC開打 台北香堤大道湧人潮 球迷9點就來卡位

2026/03/05 12:00

北市府在信義區香堤大道廣場舉辦WBC直播派對，湧入數百人應援。（記者甘孟霖攝）北市府在信義區香堤大道廣場舉辦WBC直播派對，湧入數百人應援。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕今（5日）世界棒球經典賽（WBC）C組預賽開打，台北市體育局一連四天在信義區香堤大道舉辦直播派對，邀請民眾一起跨海應援。今首日開打，上午11點台灣隊對上強敵澳洲隊，有球迷9點就來到現場，現場也發放國旗、貼紙等應援物，氣氛嗨到最高點。

台灣隊今日對戰澳洲、6日18時迎戰日本、7日11時對上捷克、8日11時與韓國交手。體育局表示，直播派對以「城市即主場」為核心概念，打造全城應援的集結場域，選定人潮匯聚的信義香堤廣場作為主場基地；備受矚目的台日戰，更加開台北表演藝術中心轉播場次；南港中信金融園區6至8日也同步舉辦直播活動，透過三區連動讓熱血應援能量擴散至整座城市。

民眾陳先生說，今天一早9點就趕快先來佔位子，今天也特別穿著「Taiwan」帽T，希望能為台灣隊帶來好運。在附近上班的林先生說，上班路過看到有這個活動，就趁著工作的空檔跑下來看，與現場球迷一起嗨、一起賣力應援，就好像身在東京巨蛋現場一樣。

今日應援現場也請來人氣啦啦隊「小龍女」，現場一同應援喊熱舞；體育局表示，今日活動民眾參與熱烈，約有數百人湧入香堤大道廣場，人潮也有越來越多趨勢。

北市府也指出，台北市長蔣萬安約莫中午12點也會與澳洲駐臺辦事處代表馮國斌（Robert Fergusson）一起來到現場觀賽。

