自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

南市永華廣場熱血應援 爵士鼓、小喇叭齊鳴啦啦隊帶動球迷為台灣隊加油

2026/03/05 12:10

應援道具爵士鼓、喇叭聲齊上場。（記者洪瑞琴攝）應援道具爵士鼓、喇叭聲齊上場。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴/台南報導〕世界棒球經典賽（WBC）台灣隊C組預賽首戰今（5）日開打，於東京巨蛋迎戰澳洲隊。台南市政府在永華市政中心西側廣場架設戶外大螢幕同步轉播，吸引不少球迷到場集氣應援，現場氣氛熱烈。

比賽尚未開始，廣場已聚集大批球迷，有人身穿中華隊球衣、揮舞國旗，也有人手持加油棒與標語，提前卡位觀戰。現場更有熱情應援隊出動爵士鼓與小喇叭等應援工具，隨著節奏敲打、吹奏帶動氣氛，鼓聲與歡呼聲交織，讓整個廣場彷彿變成熱血球場看台。

此外，啦啦隊女孩也到場帶動應援節奏，隨著音樂與鼓聲帶領球迷齊聲高喊「台灣加油」，不時揮舞旗幟、帶動拍手節奏，讓現場氣氛更加熱烈。每當轉播畫面出現台灣隊精彩攻守時，球迷們立刻爆出歡呼聲，掌聲與吶喊此起彼落。

台南市長黃偉哲也到場與球迷加油，並帶頭高喊「台灣加油」，為台灣隊集氣。立法委員陳亭妃亦現身支持，與民眾一起為台灣隊加油打氣，希望台灣隊在經典賽首戰旗開得勝。

黃偉哲表示，棒球是台灣重要的國民運動，透過戶外轉播讓民眾齊聚為台灣隊應援，不僅感受比賽熱度，也凝聚城市向心力。

隨著鼓聲、喇叭聲與整齊口號在廣場回盪，球迷的熱情應援也為台灣隊送上滿滿祝福。

熱情球迷帶著愛犬一同觀戰加油。（記者洪瑞琴攝）熱情球迷帶著愛犬一同觀戰加油。（記者洪瑞琴攝）

球迷熱情應援。（記者洪瑞琴攝）球迷熱情應援。（記者洪瑞琴攝）

球迷帶著愛犬一起應援加油。（記者洪瑞琴攝）球迷帶著愛犬一起應援加油。（記者洪瑞琴攝）

球迷隨球況節奏起身加油。（記者洪瑞琴攝）球迷隨球況節奏起身加油。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃到場加油支持。（台南市府提供）台南市長黃偉哲、立委陳亭妃到場加油支持。（台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中