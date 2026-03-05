南市永華廣場熱血應援 爵士鼓、小喇叭齊鳴啦啦隊帶動球迷為台灣隊加油

應援道具爵士鼓、喇叭聲齊上場。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴/台南報導〕世界棒球經典賽（WBC）台灣隊C組預賽首戰今（5）日開打，於東京巨蛋迎戰澳洲隊。台南市政府在永華市政中心西側廣場架設戶外大螢幕同步轉播，吸引不少球迷到場集氣應援，現場氣氛熱烈。

比賽尚未開始，廣場已聚集大批球迷，有人身穿中華隊球衣、揮舞國旗，也有人手持加油棒與標語，提前卡位觀戰。現場更有熱情應援隊出動爵士鼓與小喇叭等應援工具，隨著節奏敲打、吹奏帶動氣氛，鼓聲與歡呼聲交織，讓整個廣場彷彿變成熱血球場看台。

此外，啦啦隊女孩也到場帶動應援節奏，隨著音樂與鼓聲帶領球迷齊聲高喊「台灣加油」，不時揮舞旗幟、帶動拍手節奏，讓現場氣氛更加熱烈。每當轉播畫面出現台灣隊精彩攻守時，球迷們立刻爆出歡呼聲，掌聲與吶喊此起彼落。

台南市長黃偉哲也到場與球迷加油，並帶頭高喊「台灣加油」，為台灣隊集氣。立法委員陳亭妃亦現身支持，與民眾一起為台灣隊加油打氣，希望台灣隊在經典賽首戰旗開得勝。

黃偉哲表示，棒球是台灣重要的國民運動，透過戶外轉播讓民眾齊聚為台灣隊應援，不僅感受比賽熱度，也凝聚城市向心力。

隨著鼓聲、喇叭聲與整齊口號在廣場回盪，球迷的熱情應援也為台灣隊送上滿滿祝福。

熱情球迷帶著愛犬一同觀戰加油。（記者洪瑞琴攝）

球迷熱情應援。（記者洪瑞琴攝）

球迷帶著愛犬一起應援加油。（記者洪瑞琴攝）

球迷隨球況節奏起身加油。（記者洪瑞琴攝）

台南市長黃偉哲、立委陳亭妃到場加油支持。（台南市府提供）

