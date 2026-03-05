經典賽》韓媒分析史上最強台灣隊「現在已不是容易崩盤的隊伍」

經典賽台灣隊。（特派記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2026世界棒球經典賽今正式點燃戰火，台灣隊與南韓隊此次被預測必須力爭分組第2晉級，南韓媒體分析我國戰力，認為這支史上最強台灣隊現在已經不是容易崩盤的隊伍。

南韓媒體《文化日報》訪問未具名的台灣棒球專家以及大聯盟球探，分析這次台灣隊的整體戰力，提到台灣這次被評價有「史上最強陣容」，因為30人名單中就有23人有旅外經驗，「過去台灣隊力量出色但球風粗獷，但這幾年基本功大幅提升，防守也更穩定，最大改變是這支球隊不再容易崩盤。」

請繼續往下閱讀...

內文也提到，過去台灣因棒協與聯盟之間存在矛盾，因此很難選進所有優秀選手，但現在幾乎已經沒有這個問題，「比起過去僅以國內職棒球員為主的時代，戰力大幅增強，年齡結構也更合理，整體氣氛很好。」

報導提到，有些觀點認為，台灣隊單看投手陣容甚至比南韓更強，有不少美職與日職經驗的投手，「特別是許多台灣投手擅長縱向變速球，與時速150公里以上的四縫線速球速差極大，打者很難掌握時機。不過，小聯盟投手可能有投球數或出賽數限制，能否100%發揮全部戰力是個變數。」

報導點名日本火腿的古林睿煬與運動家的林維恩是需要特別警戒的投手，打線則有更多兼具擊球能力以及長打能力的打者，包括混血球星費爾柴德、以及林安可、張育成、吳念庭都被點名。

文末指出，中職近年隨著更多企業投入，球隊基礎設施進步不少，加上日本籍教練增加，基本功也更紮實，「防守穩定度提升，球隊整體組織力更強，變得『不容易崩盤』是台灣隊最大的轉變。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法