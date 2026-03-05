自由電子報
體育 籃球 NBA

NBA》雷霆一哥「SGA」對尼克拿26分 離神獸級紀錄只差2場

2026/03/05 12:30

吉爾吉斯亞歷山大。（路透）吉爾吉斯亞歷山大。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕霍倫格姆（Chet Holmgren）今天狂飆6顆三分球，攻下28分，加上「SGA」吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）斬獲26分，雷霆以103：100險勝尼克，收下4連勝。

雷霆與尼克激戰至最後關頭，吉爾吉斯亞歷山大在最後1分18秒投進三分球，助隊取得103：96領先，雖尼克靠著哈特（Josh Hart）和布朗森（Jalen Brunson）連續進球，在讀秒階段追到只差3分，但關鍵時刻失手，追分功虧一簣。雷霆拿下在尼克主場的8連勝，他們上一次在麥迪遜廣場花園輸球得追溯至2017年12月16日。

吉爾吉斯亞歷山大此仗16投9中拿26分，連續第124場攻破20分，距離張伯倫在1961-63年締造的史上第一人126場紀錄僅差2場，而雷霆接下來將在主場迎戰勇士、金塊。

尼克有6人得分達雙位數，湯斯（Karl-Anthony Towns）17分、17籃板，阿努諾比（Anunoby）、布朗森各有16分，布里吉斯（ Mikal Bridges）有15分，球隊多點開花，但決勝時刻差臨門一腳，無緣4連勝。

霍倫格姆。（路透）霍倫格姆。（路透）

