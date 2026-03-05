自由電子報
體育 即時新聞

為台灣首戰澳洲集氣 陳亭妃發放600份野球甜燒餅大排長龍

2026/03/05 12:41

陳亭妃舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親為台灣隊加油集氣，現場大排長龍。（記者蔡文居攝）陳亭妃舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親為台灣隊加油集氣，現場大排長龍。（記者蔡文居攝）

〔記者蔡文居／台南報導〕2026世界棒球經典賽今天開打，台南市政府在永華市政中心西側廣場轉播台灣隊首戰澳洲隊。民進黨台南市長參選人陳亭妃於開戰前舉辦「Team Taiwan應援必勝」加油行動，發放600份限量「野球甜燒餅」，號召台南鄉親為台灣隊加油、集氣，現場大排長龍。

除了陳亭妃外，南市議員陳怡珍及無黨籍安南區市議員參選人林緯也到場協助發放，排隊隊伍一直延伸到建平路上。民眾開心領取「野球甜燒餅」，不少球迷也熱情和陳亭妃合照，並一起為台灣隊加油。

陳亭妃表示，今天台灣隊首戰澳洲隊，非常關鍵，她特別發送象徵「甜甜得勝」的野球甜燒餅，希望所有「Team Taiwan」的成員都要站出來，在第一場我們的士氣不能輸、氣勢不能少，從首戰開始場場相挺，用台南人的熱情為台灣隊助攻。

「野球甜燒餅」的是久久津乳酪本舖創辦人黃威達所發想，是以台南的北門井仔腳成功鹽、白芝麻與雙目糖製作，金黃餅皮包裹焦糖煉乳內餡，象徵「金黃勝利、甜美成果」，也寓意台灣隊場場開轟、場場得分。

民眾熱情和陳亭妃合照，並一起為台灣隊加油。（記者蔡文居攝）民眾熱情和陳亭妃合照，並一起為台灣隊加油。（記者蔡文居攝）

