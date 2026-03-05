自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》開會也要關注戰況！蕭美琴曝很敬佩Team Taiwan「這點」

2026/03/05 13:34

副總統蕭美琴今（5）日中午在Threads發文透露，趁著開會空檔關注「Team Taiwan」在經典賽的戰況。（圖擷取自@bikhimhsiao Threads）副總統蕭美琴今（5）日中午在Threads發文透露，趁著開會空檔關注「Team Taiwan」在經典賽的戰況。（圖擷取自@bikhimhsiao Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界經典棒球賽（WBC）正式開幕，今（5）日首戰由台灣隊對上澳洲隊，不僅吸引大批台灣球迷飛往東京巨蛋應援，還有許多球迷透過正版轉播平台應援觀賽。副總統蕭美琴也在稍早於社群平台Threads發文透露，自己趁著開會空檔，打開電視關注「Team Taiwan」在的WBC戰況。

蕭美琴表示，自己光是在電視前面看著比賽直播，就感到相當緊張，非常佩服站在賽場上的選手們擁有「強大的心理素質」，「雖然無法到現場應援，但相信世界各地的台灣球迷，此刻的心都團結在一起。大家都是Team Taiwan最堅強的後盾，台灣加油！」

該文一出，立即引起不少球迷共鳴，除了留言描述各自的觀賽心情，還曬出自己的應援道具，「集氣加油！」、「跟著一起袋鼠！！」、「台灣尚勇，台灣加油」、「選手心臟真的要很大顆！」、「超緊張的！一起為台灣隊加油」、「剛在病房幫病人做治療，病人都會實況轉播給我聽，跟著緊張起來」。

