經典賽》「海外地獄蛋」無解！ 台灣0：3慘遭澳洲完封

陳柏毓。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕第6屆WBC世界棒球經典賽今天開幕戰由台灣隊迎戰澳洲，澳洲靠兩發全壘打搶分，加上投手群聯手封鎖，最終澳洲就以3：0完封勝台灣隊，歷屆經典賽台灣隊在國外巨蛋比賽戰績1勝10敗，包括今天在東京巨蛋的1勝7敗，堪稱「海外地獄蛋」。

台灣隊先發投手徐若熙表現神勇，投4局只被敲2安飆3K無失分，用53球其中38顆好球，4局投完退場，經典賽大會規定投手單場投50球以上須休息4天，因此，徐若熙預賽確定無法再上場。

請繼續往下閱讀...

徐若熙退場後由陳柏毓接手，結果他一上場就對溫格羅夫（Rixon Wingrove）投出觸身球，接著柏金斯（Robbie Perkins）轟出兩分砲取得領先。

6局上台灣隊進攻，兩出局後林安可敲出安打，澳洲中繼左投奧拉克林（Jack O'Loughlin）對台灣隊長陳傑憲投出觸身球，東京巨蛋數萬名台灣球迷爆出陣陣噓聲，陳傑憲被砸到左手指提前傷退，由宋晟睿代跑、守左外野。

6局下孫易磊被敲1安加上2次保送，形成兩出局滿壘有人危機，此時台灣隊換投，孫易磊下、張奕上，張奕只花2球就解決柏克（Chris Burke）力保不失。

7局下大聯盟史上首位澳洲籍選秀狀元巴札納（Travis Bazzana），從張奕手中轟出陽春砲擴大戰果，台灣隊追分無力落敗。

澳洲先發投手A.霍爾（Alex Hall）投3局未被敲安，飆出6K另有1次保送無失分拿下勝投，奧拉克林投3局被敲2安同樣無失分，甘迺迪（Jon Kennedy）也投3局無失分，3名左投聯手完封台灣隊。

陳傑憲傷退。（特派記者陳志曲攝）

台灣隊先發投手徐若熙。（特派記者陳志曲攝）

張育成。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法