經典賽》台灣首戰澳洲失利 高雄球迷信心喊話：還有3場

９局上半台灣隊的最後反攻，２人上壘時球迷相當興奮。（記者李惠洲攝）

〔記者許麗娟／高雄報導〕2026 WBC世界棒球經典賽台灣隊今（5）日首戰澳洲，終場結束以0比3落敗，不過9局上的反攻仍打出一波高潮，雖然最後仍吞下敗戰，但到高雄衛武營觀看直播現場的熱血球迷，仍信心喊話「還有3場！」

高雄今天在衛武營榕樹廣場提供台灣對戰澳洲的球賽直播活動，雖然天公不作美下綿綿細雨，仍湧進上千名球迷到場為台灣隊加油，有上班族特地請假來看球賽，也有大學生翹課來為台灣隊加油，首戰雖然最後以0比3輸球，但球迷仍為台灣隊打氣，相信後面3場一定能獲勝，挺進決賽！

WBC世界棒球經典賽高雄轉播場，明（6）日晚上6點對戰日本，高雄市運發局將在衛武營加開草皮區主舞台，在高雄國家體育場南面廣場也有現場直播；7日上午11點對戰捷克、8日上午11點對戰韓國，在衛武營榕樹廣場皆有直播活動，現場並有台鋼Wing Stars啦啦隊同步應援，全國齊心要將台灣隊送進美國！

球迷高舉台灣尚勇的毛巾，盼能追平比數。（記者李惠洲攝）

台灣隊首戰吞敗，球迷抱頭相當失望。（記者李惠洲攝）

雖然苜戰失敗，但明起還有３場比賽。（記者李惠洲攝）

