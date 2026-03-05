自由電子報
港都盃田徑》等了7年！李慧君「幸運地」再度打破女子標槍全國紀錄

2026/03/05 14:13

李慧君（右2）港都盃刷新女子標槍全國紀錄摘金，銀牌為朱品薰（左2）、銅牌是邱于庭（右1）。（薛聖融提供）李慧君（右2）港都盃刷新女子標槍全國紀錄摘金，銀牌為朱品薰（左2）、銅牌是邱于庭（右1）。（薛聖融提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣標槍好手李慧君今天在2026年港都盃全國田徑錦標賽女子標槍公開女子組決賽，於第4擲丟出57公尺66，不僅順利收下金牌，更打破由她保持的57公尺15全國紀錄，並取得名古屋亞運參賽資格。

李慧君今天前3擲都未達50公尺大關，另一位好手朱品薰則以53公尺10領先群雌，不過李慧君第4擲打破全國紀錄後也一舉登上第1，成功在本季首場比賽就破紀錄拿金牌，朱品薰則以54公尺19拿下銀牌。

李慧君上次打破全國紀錄為2019年港都盃，如今回到高雄國家體育場，終於再破紀錄，正式揮別近年低潮，期許自己能持續精進。

教練薛聖融表示，國家體育場就是李慧君的主場、幸運地，等這個破全國確實等了好久，7年終於再度破紀錄，也代表李慧君近期努力減重7公斤就有達到效果，體態變輕盈後，訓練上就有不錯的表現，之後目標還是擺在能否突破60公尺大關，在國際賽展現更好的競爭力。

薛聖融另外指出朱品薰其實訓練狀況也不錯，在之前訓練也有擲出約58、59公尺的成績，可惜就是在前陣子重訓受傷，不過相信她和李慧君相互競爭，可以激盪出更多火花。

李慧君（右）港都盃刷新女子標槍全國紀錄摘金，開心和教練薛聖融合影。（薛聖融提供）李慧君（右）港都盃刷新女子標槍全國紀錄摘金，開心和教練薛聖融合影。（薛聖融提供）

