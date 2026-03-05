TPBL》賽克維奇過年「跑咖」期待本週主場賽事繳佳績

賽克維奇。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄全家海神職業籃球隊7日（六）、8日（日） 主題週與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題週，攜手提升全民反詐意識！參與「玉山我最神」賽前預測，就有機會將Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界帶回家。最愛「跑咖」的賽克維奇，過年期間把握休息空檔帶家人走訪高雄，另一方面也持續訓練，迫不及待迎接主場到來。

年前面對戰神隊打下來台代表作的賽克維奇，春節期間岳父也造訪高雄，他特別帶著家人探索港都景點，他說：「過年天氣很好，感受到高雄滿滿的人情味，我特別喜歡『跑咖」』，走訪高雄在地的咖啡館，令我十分驚艷。」

請繼續往下閱讀...

而來台多年的克力斯還充當「地陪」，與賽克維奇一家溝通無礙。賽克維奇解釋，「塞爾維亞與克羅埃西亞1990年前皆屬南斯拉夫聯邦，所以我們基本上說著同一種語言，擁有相同的文化跟價值觀。我跟克力斯甚至在亞德里亞海聯賽（ABA, Adriatic league）曾經交手過，所以分外熟悉！」

賽克維奇分享自己在俄羅斯也打過球，「我還可以用俄語跟艾德、布里茲克溝通，所以我在休息室會用3種不同語言溝通！十分有趣！」

對於下半季展開，賽克維奇十分期待，「團隊把握休息空檔，收假後持續訓練，大夥都蓄勢待發，特別是阿亞跟文儒都歸隊了，我也很懷念比賽的感覺，非常期待回到主場作戰，與神隊友見面。」

玉山我最神 抽Nintendo Switch 2

入場即贈主題應援摺扇、「玉山我最神」預測券、樺達硬喉糖、乳清蛋白隨手包以及多喝水STAY COOL酷涼礦物質補給飲。「玉山我最神」預測成功的神隊友，就有機會獲得Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界，一天一組共兩組，看誰的預測有料、手感最神。

Aquas Store主場限定，凡當日消費滿1,200元，即享輪盤轉轉樂抽獎乙次機會，獎項豐富，包括「全單免費」、「高雄全家海神x iPASS一卡通」、「BROWNIE造型零錢包」、「積木萬年曆」、「全單7折」等優惠，快來試手氣。

玉山卡友專屬優惠，當天前50名於海神主場AQUAS STORE持玉山漢神巨蛋聯名卡單筆消費滿600元、或持玉山銀行發行之任一信用卡/簽帳金融卡單筆消費滿1200元，即可獲得賽後拍照會號碼牌。

7日AQUA MERMAIDS、BROWNIE，8日于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒，賽後於二樓玉山銀行遊戲攤位與神隊友拍照互動，還有機會獲得單獨合影或驚喜好禮！

高雄海神主場活動。（高雄海神提供）

高雄海神主場活動。（高雄海神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法