自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》賽克維奇過年「跑咖」期待本週主場賽事繳佳績

2026/03/05 15:06

賽克維奇。（高雄海神提供）賽克維奇。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄全家海神職業籃球隊7日（六）、8日（日） 主題週與玉山銀行合作，推出「反詐你我同行」主題週，攜手提升全民反詐意識！參與「玉山我最神」賽前預測，就有機會將Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界帶回家。最愛「跑咖」的賽克維奇，過年期間把握休息空檔帶家人走訪高雄，另一方面也持續訓練，迫不及待迎接主場到來。

年前面對戰神隊打下來台代表作的賽克維奇，春節期間岳父也造訪高雄，他特別帶著家人探索港都景點，他說：「過年天氣很好，感受到高雄滿滿的人情味，我特別喜歡『跑咖」』，走訪高雄在地的咖啡館，令我十分驚艷。」

而來台多年的克力斯還充當「地陪」，與賽克維奇一家溝通無礙。賽克維奇解釋，「塞爾維亞與克羅埃西亞1990年前皆屬南斯拉夫聯邦，所以我們基本上說著同一種語言，擁有相同的文化跟價值觀。我跟克力斯甚至在亞德里亞海聯賽（ABA, Adriatic league）曾經交手過，所以分外熟悉！」

賽克維奇分享自己在俄羅斯也打過球，「我還可以用俄語跟艾德、布里茲克溝通，所以我在休息室會用3種不同語言溝通！十分有趣！」

對於下半季展開，賽克維奇十分期待，「團隊把握休息空檔，收假後持續訓練，大夥都蓄勢待發，特別是阿亞跟文儒都歸隊了，我也很懷念比賽的感覺，非常期待回到主場作戰，與神隊友見面。」

玉山我最神 抽Nintendo Switch 2

入場即贈主題應援摺扇、「玉山我最神」預測券、樺達硬喉糖、乳清蛋白隨手包以及多喝水STAY COOL酷涼礦物質補給飲。「玉山我最神」預測成功的神隊友，就有機會獲得Nintendo Switch 2 主機+瑪莉歐賽車世界，一天一組共兩組，看誰的預測有料、手感最神。

Aquas Store主場限定，凡當日消費滿1,200元，即享輪盤轉轉樂抽獎乙次機會，獎項豐富，包括「全單免費」、「高雄全家海神x iPASS一卡通」、「BROWNIE造型零錢包」、「積木萬年曆」、「全單7折」等優惠，快來試手氣。

玉山卡友專屬優惠，當天前50名於海神主場AQUAS STORE持玉山漢神巨蛋聯名卡單筆消費滿600元、或持玉山銀行發行之任一信用卡/簽帳金融卡單筆消費滿1200元，即可獲得賽後拍照會號碼牌。

7日AQUA MERMAIDS、BROWNIE，8日于煥亞、邱子軒、唐維傑、蘇文儒，賽後於二樓玉山銀行遊戲攤位與神隊友拍照互動，還有機會獲得單獨合影或驚喜好禮！

高雄海神主場活動。（高雄海神提供）高雄海神主場活動。（高雄海神提供）

高雄海神主場活動。（高雄海神提供）高雄海神主場活動。（高雄海神提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中