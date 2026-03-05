自由電子報
體育 即時新聞

台灣慘遭袋鼠痛毆 台東球迷：「unleash Chiang」明天蔣公該出場了

2026/03/05 15:24

擔心球賽看到一半下起雨，許多民眾躲到辦公室屋簷下遠遠望著大螢幕看球賽。（民眾提供）擔心球賽看到一半下起雨，許多民眾躲到辦公室屋簷下遠遠望著大螢幕看球賽。（民眾提供）

〔記者劉人瑋／台東報導〕世界棒球經典賽（WBC）台灣隊首戰與澳洲交手，台灣遇上澳洲派出「全左投」未能拿下分數，台終場0比3吞敗。台東縣府在體育館前大螢幕播放轉播，今早天空遇爾下著小雨，氣氛已經夠沈悶，球迷看了心更悶，只能期待明天晚上6時台日大戰，球迷仿照美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）先前所言「放蔣（介石）出馬」，考慮帶遺照觀賽「加持」。

除了最後一場中華隊敲出全壘打牆外2步距離，讓台東球迷為之一振外，其餘時間一如台東今早天氣一樣，小雨、沈悶。台東縣教育處體健科長林邦遠表示，當時自己和同仁都興奮的叫出來，其他時間真的很悶。

特別是在7局下、1人出局後，中華隊被澳洲隊陣中美職選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）敲出陽春砲，台灣隊8局下換上林詩翔登板，沒有多掉分數。林邦遠表示，林詩翔投得不錯，也是泰源國中的優良出品「本來就很好」。

有球迷表示，「我請假就是看這個？」，也並非怪罪中華隊，但今天的火力實在看得很心酸，全場幾乎大家都不說話，許多打者一上場就被2好球。林邦遠說，可能是揮棒太過急迫，球員或許認為「這種球又不是沒打過」才急切出棒反而頻頻落空，今天因是上班日且下著雨，因此僅20、30人觀看轉播，許多人還躲在屋簷下避雨。

林邦遠安慰道，可能是中華隊不熟悉東京巨蛋場地，「沒關係，明晚6時還能到台東體育館外看台日大戰，我們一定會贏」。有球迷則表示，是該「把蔣公帶出來了！「放蔣出馬」Unleash Chiang」。但至於屬於藍營執政的台東縣府是否有規畫帶上前國民黨總裁兼抗戰領導的遺像等物件，林邦遠說，目前只聽說縣長饒慶鈴到場、準備加油棒，這方面尚未聽說。

「放蔣出馬」Unleash Chiang最近是美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在3日對外簡報目前的中東戰況時，突然在發言最後提到：「你們將會看到在接下來的幾個小時和幾天裡，我們將對這些人『放蔣出馬』（Unleash Chiang）」。而被球迷再次引用，球迷表示，台日大戰用這段話比美軍對戰伊朗更貼切。

當年有遊說團體試圖說服美國的艾森豪政府，能夠支援敗逃台灣的蔣介石進行再武裝、向中國發動反攻，因而有了「放蔣出馬」（Unleash Chiang）的說法，意即讓蔣介石進行絕地大反攻，如今再被提出卻成了網民以AI製作網路迷因圖，例如蔣介石銅像改成飛彈直擊伊朗。

