體育 即時新聞

台灣隊長陳傑憲觸身球傷退傳骨裂能否再上場？ 醫曝關鍵恢復時間

2026/03/05 15:23

台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）台灣隊陳傑憲遭觸身球擊中，隨即退場。（特派記者陳志曲攝）

〔記者邱芷柔／台北報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今（5日）首戰對上澳洲，台灣隊以0：3落敗，雪上加霜的是台灣隊長陳傑憲6局上半打擊時遭觸身球擊中左手手指，隨後退場休息，傳出左手食指遠端骨裂。國內運動醫學科醫師指出，若確定為手指骨裂，臨床上骨頭癒合通常需約4週至6週，要是受傷位置影響「發力」，後續賽事恐難上場。

陳傑憲當時面對澳洲隊中繼左投奧洛林，前兩球皆為滑球，第三球卻改以直球進攻，但疑似失投，一顆時速150.6公里的直球直接擊中陳傑憲手指。畫面中可見陳傑憲挨球後面露不甘神情，不願在首戰就被迫退場，也讓不少台灣球迷相當心疼。

台北醫學大學附設醫院骨科部專任主治醫師吳家麟表示，手指骨折的癒合速度相對快，「大概四到六個禮拜，骨頭就會癒合。」但經典賽事是否還能出賽，仍要看受傷位置，「要是影響到他發力，可能就沒辦法。」

在治療方式上，關鍵在於骨折是否出現移位。吳家麟說，若骨頭沒有移位，通常只需固定治療即可，但若骨折移位，或傷及關節面，則可能需要手術固定；這類手指骨裂臨床上並不算特別多見，多半是被球擊中或跌倒時手指折到造成，發生類似傷勢，第一時間都會先固定受傷部位並儘速就醫檢查。

台灣隊明天將與地主日本隊交手，7日對手為捷克隊，8日預賽最後一戰與韓國隊碰頭，爭取分組前2名晉級美國8強複賽門票。

