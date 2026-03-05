經典賽》首秀炸裂震撼東蛋變「圖書館」巴札納：為何變這麼安靜？

巴札納。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天在經典賽首戰以0：3遭澳洲隊完封，東京巨蛋湧入40523人，大批台灣球迷進場看球，但卻遭澳洲隊2轟震撼變成「圖書館」，史上首位澳洲籍選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）賽後受訪表示：「為什麼我打了全壘打，球場卻變安靜了呢？」

目前效力於守護者小聯盟3A的23歲二壘手巴扎納，在2024年以首輪第1順位加盟守護者，成為澳洲史上首位大聯盟選秀狀元，7局下敲出右外野陽春砲，打回球隊的第3分，此役4打數2安打，進帳1分打點，打擊率為0.500。

這是巴札納生涯首度參加經典賽，巴扎納賽後受訪表示，能在東京巨蛋比賽，是他從小的夢想，小時候曾看過澳洲隊在東京巨蛋的比賽，看到日本棒球的熱情和環境之後，這裡就成了心目中的聖地。

面對現場爆滿的台灣球迷，巴札納在經典賽首秀就開轟，全壘打出現的那一刻，東京巨蛋瞬間陷入死寂，巴扎納說道：「我的全壘打讓球場變得超級安靜，嚇了我一跳！我心想：『為什麼我打了全壘打，大家反而變安靜了呢？』」

Travis Bazzana knew he got every stitch of this ball. #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/QItsmf9VGc — World Baseball Classic （@WBCBaseball） March 5, 2026

