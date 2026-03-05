自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

經典賽》首秀炸裂震撼東蛋變「圖書館」巴札納：為何變這麼安靜？

2026/03/05 15:41

巴札納。（路透）巴札納。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕台灣隊今天在經典賽首戰以0：3遭澳洲隊完封，東京巨蛋湧入40523人，大批台灣球迷進場看球，但卻遭澳洲隊2轟震撼變成「圖書館」，史上首位澳洲籍選秀狀元巴札納（Travis Bazzana）賽後受訪表示：「為什麼我打了全壘打，球場卻變安靜了呢？」

目前效力於守護者小聯盟3A的23歲二壘手巴扎納，在2024年以首輪第1順位加盟守護者，成為澳洲史上首位大聯盟選秀狀元，7局下敲出右外野陽春砲，打回球隊的第3分，此役4打數2安打，進帳1分打點，打擊率為0.500。

這是巴札納生涯首度參加經典賽，巴扎納賽後受訪表示，能在東京巨蛋比賽，是他從小的夢想，小時候曾看過澳洲隊在東京巨蛋的比賽，看到日本棒球的熱情和環境之後，這裡就成了心目中的聖地。

面對現場爆滿的台灣球迷，巴札納在經典賽首秀就開轟，全壘打出現的那一刻，東京巨蛋瞬間陷入死寂，巴扎納說道：「我的全壘打讓球場變得超級安靜，嚇了我一跳！我心想：『為什麼我打了全壘打，大家反而變安靜了呢？』」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中