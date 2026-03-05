經典賽》明天對決山本由伸 林安可信心喊話「不用在乎對手多強大」

台灣隊林安可敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者羅志朋／日本東京報導〕今天經典賽首戰澳洲以3：0完封勝台灣隊，澳洲依序推出A.霍爾（Alex Hall）、奧拉克林（Jack O'Loughlin）、甘迺迪（Jon Kennedy）各投3局，3大左投皆無失分，加上5局下柏金斯（Robbie Perkins）轟兩分砲、7局下巴札納（Travis Bazzana）掃陽春砲，攜手拿下勝利。

台灣隊全場只擠出3支安打，林安可扛2棒DH，6局上他敲出安打，單場4支1，也是團隊少數貢獻安打的球員，只是球隊輸球，賽後他臉色凝重。

請繼續往下閱讀...

林安可表示，反正這一場比賽已經過了，調整好心情，面對接下來的比賽，太在乎也沒用，畢竟比賽都結束了，做好現階段該做的事情，準備好心情，針對明天的比賽做修正調整。

澳洲推出3大左投壓制台灣隊打線，林安可坦言，「在預料之中，對方主力中繼也是左投居多，有看情蒐資料，設定好要攻擊的位置然後去揮擊。」

明天台日大戰，日本推出王牌投手山本由伸先發，林安可認為，「做好功課，準備好應戰，沒有太大問題，不管對到誰還是要打，不用太在乎對手多強大，想辦法去攻擊、贏球。」

台灣隊林安可敲出安打。（特派記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法