自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

賴清德：比賽有輸有贏 明對日硬仗「穩住心態」團結挺台灣

2026/03/05 15:28

賴清德總統表示，比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。（圖擷取自賴清德臉書）賴清德總統表示，比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。（圖擷取自賴清德臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕台灣隊今在2026世界棒球經典賽首戰遭澳洲隊完封，賴清德總統表示，比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾，明天對戰日本將是一場硬戰，請大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。

賴清德表示，賽前，台灣代表隊面臨 Jonathon Long、李灝宇先後因傷退賽的挑戰，球員們按照規劃、依然全力以赴，接續上陣的台灣好手張政禹，也火速接受使命、前往東京。

賴清德細數，先發的徐若熙投出四局3K、零失分的表現，穩定士氣、值得驕傲；打出本屆代表隊首安的張育成、成功化解滿壘危機的張奕、變速球連發的林詩翔，以及上演美技飛撲的宋晟睿，都讓大家看見台灣選手拚戰到底的精神。

賴清德提到，比賽過程中，看到台灣隊長陳傑憲因觸身球提前退場，許多球迷相當關心，他也衷心期盼，傑憲的傷勢沒有大礙。

賴清德強調，棒球比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。全力拚戰的每一位球員，都是我們的台灣英雄，明天對戰日本將是一場硬戰，讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。台灣加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中