賴清德：比賽有輸有贏 明對日硬仗「穩住心態」團結挺台灣

賴清德總統表示，比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。（圖擷取自賴清德臉書）

〔記者陳昀／台北報導〕台灣隊今在2026世界棒球經典賽首戰遭澳洲隊完封，賴清德總統表示，比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾，明天對戰日本將是一場硬戰，請大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。

賴清德表示，賽前，台灣代表隊面臨 Jonathon Long、李灝宇先後因傷退賽的挑戰，球員們按照規劃、依然全力以赴，接續上陣的台灣好手張政禹，也火速接受使命、前往東京。

請繼續往下閱讀...

賴清德細數，先發的徐若熙投出四局3K、零失分的表現，穩定士氣、值得驕傲；打出本屆代表隊首安的張育成、成功化解滿壘危機的張奕、變速球連發的林詩翔，以及上演美技飛撲的宋晟睿，都讓大家看見台灣選手拚戰到底的精神。

賴清德提到，比賽過程中，看到台灣隊長陳傑憲因觸身球提前退場，許多球迷相當關心，他也衷心期盼，傑憲的傷勢沒有大礙。

賴清德強調，棒球比賽有輸有贏，我們永遠都是Team Taiwan的後盾。全力拚戰的每一位球員，都是我們的台灣英雄，明天對戰日本將是一場硬戰，讓我們繼續守在現場、電視、直播前，大家團結一心、穩住心態，一起為Team Taiwan加油，就是台灣最強的力量。台灣加油！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法