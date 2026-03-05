TEAM TAIWAN！不能贏球才愛台灣隊 「這裡」宣布經典賽轉播應援加碼了！

應援加碼！彰化縣和美鎮明天的台日大賽，將加碼限量3D列印的棒球造型存錢筒，後天、大後天加碼限量應援帽。（和美鎮公所提供）

〔記者劉曉欣／彰化報導〕加碼！2026年世界棒球經典賽（WBC）開打，台灣隊今天（5日）對戰澳洲以0比3吞敗，彰化縣和美鎮將從明天（6日）起一連三場的賽事戶外轉播，決定立即加碼應援小物，明天台日大戰，將先加碼限量3D列印的棒球造型存錢筒，後天、大後天加碼應援帽，全力挺台灣隊！

和美鎮長林庚壬表示，這是和美鎮第一次舉辦球賽轉播，民眾都很興奮與期待，由於今天是雖然今天台灣隊輸給澳洲，比賽緊張到讓他中午都吃不下飯。但沒關係，明天起和美鎮公所廣場就要進行賽事轉播，希望集氣幫助台灣一起力抗日本。

和美鎮公所當初考量今天的比賽是在上班、上學時間，因此，並沒有安排轉播，明天晚間6點的台日大戰才轉播首場，雖然日本隊有大聯盟強棒大谷翔平，但和美民眾仍將全力為台灣隊加油。鎮公所強調，台灣人不能因為贏球才愛台灣隊，因此，明天台日大賽除了限量美食相挺，還將加碼應援小物，先到就有機會拿到超可愛的限量3D列印的棒球造型存錢筒。

鎮公所在3月7日上午11點台捷之戰、3月8日上午11點的台韓大戰，除了限量的應援美食，也加碼發放限量的應援帽，把和美變成最熱血的應援場，為台灣棒球加油！

經典賽台澳大賽吞敗，彰化縣和美鎮公所邀請民眾明天來為台日大賽加油！（和美鎮公所提供）



彰化縣和美鎮公所首次轉播球賽，經典賽台日大戰將是轉播首役。（資料照，記者劉曉欣攝）

