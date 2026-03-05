台南戶外轉播如草地派對 球迷期待台灣隊後續賽事強勢反彈

台南戶外轉播，全家3代總動員還帶披薩歡樂派應援。（記者洪瑞琴攝）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2026世界棒球經典賽熱血開打，台灣隊今（5）日首戰面對澳洲隊以 0：3落敗，未能開胡，讓球迷略感惋惜。但南市政府在永華市政中心西側廣場架設大型螢幕戶外轉播，吸引大批市民到場，現場熱鬧宛如大型應援派對。

不少球迷利用午休時間趕來，有家庭更是全家3代總動員，帶著孩子、長輩、朋友一同觀賽。廣場草地上鋪野餐墊，有人帶披薩、便當與飲料，席地而坐，彷彿變成1場「草地野餐加油派對」，一邊吃一邊看球，享受跨世代的棒球熱情。現場啦啦隊女孩喊出口號帶動大家齊聲高喊「台灣加油！」，聲浪此起彼落，讓廣場氣氛宛如球場主場。

不少球迷表示，雖然首戰結果不盡理想，但能與大家一起看球、替台灣隊加油，感覺特別有凝聚力，也期待台灣隊在接下來對日本、捷克與韓國的比賽中調整狀態、打出好成績，仍抱持信心。

南市府也表示，後續賽事將持續在永華市政中心廣場進行戶外轉播，歡迎民眾一起參與，共同為台灣隊加油集氣。

永華市政中心戶外轉播，球迷席地而坐，為台灣隊熱情加油。（記者洪瑞琴攝）

啦啦隊女孩舞動現場氣氛。（記者洪瑞琴攝）

台南戶外轉播，球迷齊聚為台灣隊加油。（記者洪瑞琴攝）

