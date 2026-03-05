自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》先別灰心！台灣隊首戰吞敗晉級還有戲 專家揭3套劇本！

2026/03/05 18:14

台灣隊在經典賽首戰吞敗。（記者陳志曲攝）台灣隊在經典賽首戰吞敗。（記者陳志曲攝）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）今天首戰，台灣隊以0：3不敵澳洲，首戰吞敗讓晉級之路壟罩陰霾。運彩公會理事長何昱奇分析，雖然晉級變得更加困難，但還是存在3種邁進複賽的「續命劇本」！

台灣在本屆經典賽遭遇不少挫折，重砲手李灝宇在賽前因為輕微拉傷退賽，「台灣隊長」陳傑憲今天在比賽中又挨了觸身球導致手指骨裂，後續賽事恐無法上場，最終預賽首戰惜敗給澳洲，

但球迷們先別絕望，據《ETtoday新聞雲》報導，何昱奇給出台灣隊晉級複賽的3套劇本。首先是「3勝1敗」，目前最好的發展就是之後的3場比賽全勝，若日本隊4連勝，台灣也有望取得分組第二晉級。

第二種情況是多隊戰績都是「2勝2敗」，那麼就是要比較對戰結果、失分率和得失分差，如果台灣可以在接下來的比賽拉開比分、降低失分，也有機會在這種情況下擠進前兩名。

第三種情況就是「爆冷混戰」，如果分組中的強隊意外輸球，也可能出現多支球隊戰績接近的狀況，同第二種情況，台灣隊也有可能在混戰中取得第二名。

何昱奇直言，在「互咬」的情況下，每一分都非常關鍵，台灣隊接下來不只要贏，還要「贏得多」、「失分少」，目前當務之急是至少搶下2勝穩定基本盤。勝敗乃兵家常事，運動競技不到最後一刻都不知道會發生什麼，球迷們先別急著灰心。

