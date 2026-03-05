自由電子報
體育 即時新聞

經典賽》MLB Japan「5隊花札」大獲好評 台灣隊暗藏美味彩蛋

2026/03/05 21:41

MLB Japan為宣傳2026世界棒球經典賽C組預賽，特別設計融合日本花札藝術的宣傳圖。（圖擷取自@MLBJapan 社群平台「X」）MLB Japan為宣傳2026世界棒球經典賽C組預賽，特別設計融合日本花札藝術的宣傳圖。（圖擷取自@MLBJapan 社群平台「X」）

〔即時新聞／綜合報導〕2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽正式開打，5支參賽隊伍齊聚日本東京巨蛋，進行為期6天的賽事。MLB Japan昨（4）日在社群發文，將經典賽C組5支隊伍的選手、國家知名象徵物融入以日本傳統「花札」藝術，設計成全新的宣傳圖，即日起可在東京各處看到這張圖；畫面曝光後，吸引大批球迷討論。

根據MLB Japan公告，截至3月9日為止，這張圖出現日本東京各處的室外廣告牆、JR山手線公車站牌等地方，球迷都可以把握時間拍照留念；另據日媒指出，這張圖出現的6名球員，其中2名是日本隊的大谷翔平、鈴木誠也，另外4名是本次參賽隊伍的代表性球員，這些球員身邊還圍繞著各自所在國家的象徵動物、建築。

日本 Team Japan

正中央，花札卡牌繪製「赤富士山」、「日式古城堡」「與波浪」；大谷翔平、鈴木誠也的身邊飛舞2隻日本國鳥「綠雉」。

台灣 Team Taiwan

右上角，花札卡牌繪製許多小吃店招牌、觀光街區紅燈籠，若將花札放大觀看，還可以看到小吃店招牌寫著「小籠包」、「魯肉飯」、「永和豆漿」等文字；台灣民間選出的國鳥「台灣藍鵲」，在台灣隊長陳傑憲的身後展翅高飛，其下方還有台灣行政院核定的國花「梅花」、華人社會常見的東方龍。

捷克 Team Czech

右下角，花札卡牌繪製世界上第3古老的鐘塔「布拉格天文鐘」；捷克代表球員身後，有1隻歐常見鳥類「紅額金翅雀」、捷克國樹「椴樹」，腳邊還有1杯啤酒。

南韓 Team South Korea

左上角，花札卡牌繪製韓式傳統與現代建築；南韓代表球員眼前，飛著南韓國鳥「喜鵲」，還有在南韓國旗旁綻放的國花「木槿花」。

澳洲 Team Australia

左下角，花札卡牌繪製澳洲陸地與海洋的豐富自然環境，以及澳洲特有種「無尾熊」；澳洲代表球員的身後，站著澳洲國徽動物「袋鼠」與「鴯鶓」。

