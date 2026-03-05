自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 2026WBC 最新報導

新竹縣WBC轉播派對 Live Party慕獅女孩邀球迷為台灣隊集氣

2026/03/05 17:48

新竹縣政府明（6日至8日）連續3天，將在新竹縣體育館辦理「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，邀請慕獅女孩QUEENA、子筑、JOY、安琪一同應援。（新竹縣政府提供）新竹縣政府明（6日至8日）連續3天，將在新竹縣體育館辦理「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，邀請慕獅女孩QUEENA、子筑、JOY、安琪一同應援。（新竹縣政府提供）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全力應援！新竹縣政府明（6日至8日）連續3天，將在新竹縣體育館辦理「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，邀請慕獅女孩QUEENA、子筑、JOY、安琪一同應援，現場每日準備限量應援小物，前2000名完成活動粉絲專頁按讚者即可獲得限量加油棒1份。

「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，竹縣府今日進體育館布置並測試訊號。（新竹縣政府提供）「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，竹縣府今日進體育館布置並測試訊號。（新竹縣政府提供）

縣長楊文科表示，本次賽事台灣隊分在C組，分別面對擁有大聯盟選秀狀元BAZANNA的澳洲隊、3屆WBC冠軍擁有美聯年度MVP及2023年世界棒球經典賽大會MVP大谷翔平的日本隊、由「風之孫」李政厚領軍的韓國隊和充滿神秘感的捷克隊，場場嚴峻，需要縣民朋友一同應援，為台灣隊集氣，爭取進軍美國邁阿密8強賽事！

教育局長蔡淑貞指出，考量近期天候欠佳，為了提供球迷朋友舒適的觀賽環境，特別規劃於新竹縣立體育館辦理Live Party轉播活動，將透過大型螢幕同步轉播，並且邀請慕獅女孩陪同球迷朋友一同應援，女孩應援班表公布，6日QUEENA、子筑；7日QUEENA、JOY；8日QUEENA、安琪。

6日下午5時、7、8日上午10時開放球迷朋友進場，請球迷朋友自體育館南門2樓依序入場。現場準備一系列台灣英雄們的應援曲、嗆司曲，讓球迷朋友們一同高唱具有台灣棒球原汁原味的經典應援曲，將新竹縣的加油聲浪傳到日本東京，為台灣健兒們集氣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中