新竹縣WBC轉播派對 Live Party慕獅女孩邀球迷為台灣隊集氣

〔記者廖雪茹／新竹報導〕全力應援！新竹縣政府明（6日至8日）連續3天，將在新竹縣體育館辦理「2026世界棒球經典賽」Live Party轉播活動，邀請慕獅女孩QUEENA、子筑、JOY、安琪一同應援，現場每日準備限量應援小物，前2000名完成活動粉絲專頁按讚者即可獲得限量加油棒1份。

縣長楊文科表示，本次賽事台灣隊分在C組，分別面對擁有大聯盟選秀狀元BAZANNA的澳洲隊、3屆WBC冠軍擁有美聯年度MVP及2023年世界棒球經典賽大會MVP大谷翔平的日本隊、由「風之孫」李政厚領軍的韓國隊和充滿神秘感的捷克隊，場場嚴峻，需要縣民朋友一同應援，為台灣隊集氣，爭取進軍美國邁阿密8強賽事！

教育局長蔡淑貞指出，考量近期天候欠佳，為了提供球迷朋友舒適的觀賽環境，特別規劃於新竹縣立體育館辦理Live Party轉播活動，將透過大型螢幕同步轉播，並且邀請慕獅女孩陪同球迷朋友一同應援，女孩應援班表公布，6日QUEENA、子筑；7日QUEENA、JOY；8日QUEENA、安琪。

6日下午5時、7、8日上午10時開放球迷朋友進場，請球迷朋友自體育館南門2樓依序入場。現場準備一系列台灣英雄們的應援曲、嗆司曲，讓球迷朋友們一同高唱具有台灣棒球原汁原味的經典應援曲，將新竹縣的加油聲浪傳到日本東京，為台灣健兒們集氣！

